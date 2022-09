OTTAWA, ON, le 30 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Organisé par Hydroélectricité Canada, la Semaine de l'hydroélectricité canadienne s'est déroulée du 21 au 23 septembre 2022 au Westin Harbour Castle de Toronto. Trois jours de conférences, ateliers et un salon des exposants ayant pour thème central « La puissance des synergies pour un avenir électrique ».

Actuellement, l'hydroélectricité représente plus de 60 % de l'électricité produite au Canada, pays qui occupe le quatrième rang mondial des producteurs d'hydroélectricité, et dont le réseau électrique est l'un des plus propres du monde.

Pour cette occasion plus de 300 personnes se sont réunies pour entendre des chefs de file de l'industrie hydroélectrique et des experts afin d'explorer et échanger sur toutes les pistes qui permettront au Canada d'accélérer son cheminement vers un avenir électrique carboneutre.

Les participants à la conférence ont pu y faire un certain nombre de constats. Ils ont notamment convenu que la décarbonisation de la production d'électricité se fera dans mesure où il y aura une synergie entre les producteurs d'hydroélectricité, les peuples aborigènes et les autres sources de production d'électricité propre. Il y a aussi un consensus sur la nécessité de recruter davantage de femmes et de nouveaux talents pour faire face aux défis de la main-d'œuvre dans la transition énergétique.

À la liste des conférenciers et panélistes s'est aussi ajoutée Chris Hadfield, astronaute et premier commandant canadien de la Station spatiale internationale, qui est venu parler de la fragilité de la planète et de la nécessité d'agir pour réduire l'impact des changements climatiques.

À la fin de la conférence, Carolina Rinfret, Présidente-directrice générale d'Hvdroélectricité Canada, a fait le commentaire suivant :

« … Cette rencontre d'une grande importance pour l'industrie canadienne de l'hydroélectricité dans le contexte de la transition énergétique a été un grand succès. Les gens étaient heureux de se retrouver et de pouvoir faire du réseautage entre eux avec les leaders de l'industrie. Les participants à la conférence ont réellement apprécié les sujets qui étaient abordés par les conférenciers et panélistes… ».

À propos d'Hydroélectricité Canada

Fondée en 1998, Hydroélectricité Canada (HC) est l'association industrielle nationale sans but lucratif dont la mission est de représenter l'industrie hydroélectrique. Ses nombreux membres proviennent de tous les secteurs de cette industrie : producteurs d'électricité, fabricants, promoteurs, firmes d'ingénierie, sociétés de conseil, entre autres. Ensemble, les membres d'Hydroélectricité Canada représentent plus de 95 % de la puissance hydroélectrique installée au Canada et prônent la mise en valeur et l'utilisation responsable de l'hydroélectricité afin de répondre de façon viable aux besoins énergétiques présents et futurs du Canada.

