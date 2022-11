MONTRÉAL, le 22 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Chef de file nord-américain en fiabilité juridique de documents électroniques depuis 26 ans, Notarius est fière de lancer la première signature numérique professionnelle cloud qui répond aux critères les plus élevés en matière de conformité. Unique au Canada, CertifiO Cloud est une innovation qui permet d'authentifier facilement les documents électroniques nécessitant des signatures ou des sceaux professionnels de n'importe quel appareil, que ce soit depuis un mobile, une tablette ou un ordinateur.

La signature CertifiO est émise par les ordres professionnels ou les employeurs partenaires de Notarius qui certifient l'identité et l'affiliation professionnelle du signataire. Contrairement à d'autres signatures numériques, CertifiO Cloud est immédiatement reconnue dans tous les outils Adobe® et est hébergée sur une infrastructure infonuagique hautement sécurisée, une des plus fiables de l'industrie. Accessible par un navigateur Web, elle répond à des besoins de flexibilité du travail, d'optimisation des processus de gestion et de protection du public dans des écosystèmes numériques.

« Nous croyons que les professionnels et les organisations devraient pouvoir exercer leur pratique numériquement avec la même rigueur qu'auparavant, mais plus efficacement, tout en respectant les plus hautes exigences de conformité. Grâce à CertifiO Cloud, la première signature numérique professionnelle multiplateforme nord-américaine, nous espérons faciliter le travail des professionnels et des gestionnaires des secteurs, entre autres, de la science, de la santé, de la pharmacologie, de l'ingénierie et de l'alimentation. Ces derniers pourront désormais authentifier leurs documents en tout temps via n'importe quel appareil, de façon sécuritaire et conforme », indique Patrick Drolet, directeur général de Notarius.

Aujourd'hui, plus de 50 ordres professionnels et associations ainsi que 4000 entreprises privées ou publiques à travers le Canada font confiance à Notarius et ont engendré la création de plus de 50 000 identités numériques actives.

CertifiO Cloud : une innovation entièrement développée au Québec

Après plus de cinq ans de recherche et développement chez Notarius, la première signature numérique multiplateforme confie aux documents électroniques une intégrité et une sécurité supérieures aux documents signés à la main. Ainsi, un spécialiste, un élu ou un haut gestionnaire pourra signer n'importe où, n'importe quand et sur n'importe quel appareil connecté à Internet. Une fois apposée, la signature CertifiO Cloud assure l'intégrité des informations contenues dans un document électronique et son authenticité.

« À titre d'exemple, si vous recevez un plan d'ingénierie, un plan d'intervention ou un document important de la part d'une organisation, vous voudrez certainement vous assurer que la personne qui l'a signé est bel et bien en droit de pratiquer son métier ou qu'elle est à l'emploi de l'organisation en question. Il faut donc s'assurer que le signataire est véritablement rattaché à son ordre professionnel ou à son organisation et c'est ce que CertifiO Cloud permet de faire. Si jamais un professionnel ou un employé n'est plus en droit de pratiquer, son ordre ou son organisation révoquera sa signature numérique CertifiO », ajoute Patrick Drolet.

Notarius est la seule autorité canadienne à émettre des signatures de confiance à travers l'Amérique du Nord qui sont reconnues à la fois par Adobe® et Microsoft® et qui répondent aux normes européennes eIDAS (règlement sur l'identification électronique, l'authentification et les services de confiance). De plus, l'entreprise est certifiée ISO 27001 et ISO 9001. CertifiO Cloud remplit les critères de la Loi fédérale sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) et du projet de loi C-27, ainsi que ceux de la Food and Drug Administration (FDA) -- CFR 21, Part 1.

Rappelons que Notarius a été acquise par Portage CyberTech, une entreprise québécoise experte en transactions numériques sécuritaires, et membre de la communauté d'affaires internationale de Converge Technology Solutions, spécialisée en solutions TI et infonuagiques. Cette transaction offre à Notarius de formidables occasions de croissance en lui ouvrant la porte à des centaines de nouveaux clients potentiels.

À propos de Notarius, une entreprise Portage CyberTech

Fondée en 1996, Notarius offre des signatures numériques sécuritaires, des signatures électroniques de confiance et des outils fiables de signature à travers toute l'Amérique du Nord. Ses solutions confèrent aux documents électroniques une fiabilité juridique plus élevée que celle d'un document papier signé à la main. Notarius assure ainsi l'intégrité et l'authenticité des documents électroniques. En les adoptant, les professions et organisations soumises à de hauts requis juridiques sont en mesure de transformer numériquement l'entièreté de leur chaîne de travail tout en assurant la conservation à long terme de leurs archives électroniques. Notarius collabore avec plus de 50 ordres et associations professionnelles au Canada. L'entreprise dessert plus de 4 000 entreprises, universités et municipalités, en plus de gérer 50 000 identités numériques. Pour plus d'information : www.notarius.com

À propos de Portage CyberTech, une compagnie Converge

Portage CyberTech propulse les transactions numériques de confiance entre les individus, les entreprises et les organisations gouvernementales. Animée par des projets numériques ambitieux et par son désir d'accroître la visibilité de ses clients au pays et à l'étranger, son équipe dévouée d'experts du domaine numérique (identité, gestion des accès, services de confiance et communications) crée des solutions permettant aux organisations de rejoindre leurs clients et citoyens. Pour plus d'information : www.portagecybertech.com

À propos de Converge Technology Solutions

Converge Technology Solutions est un fournisseur mondial de solutions et services TI et infonuagique de pointe. Les filiales de Converge offrent de l'analyse avancée, de l'infonuagique, de la cybersécurité et des services de gestion à des clients de divers secteurs. L'entreprise soutient ces solutions grâce à une solide expertise, des talents et des infrastructures numériques à travers tous les principaux prestataires TI du marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous les clients des secteurs public et privé. Pour plus d'information : www.convergetp.com

