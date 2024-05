CimidonaMD est le premier produit de la nouvelle gamme de solutions d'origine naturelle de WelivaMC, destinée à démystifier les changements hormonaux qui surviennent avec l'âge

MONTRÉAL, le 29 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Norwell Santé Grand Public inc. (Norwell) a lancé WelivaMC, une nouvelle marque de soins naturels pour la santé des femmes disponible en vente libre, et dévoilé la première solution de sa gamme d'origine naturelle[i] : CimidonaMD de WelivaMC, un produit de santé naturel (PSN) de classe III approuvé par Santé Canada pour le soulagement de symptômes multiples liés à la ménopause.

WelivaMC CimidonaMD (Groupe CNW/Norwell Consumer Healthcare Inc. (“Norwell”))

CimidonaMD de WelivaMC contient l'extrait naturel exclusif Ze 450 (Actaea racemosa), une solution non hormonale efficace et bien tolérée qui concourt à réduire la fréquence et l'intensité des symptômes liés à la ménopause, y compris les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes et la fatigue[ii][iii]. Disponible sans prescription en comprimés de 13 mg, CimidonaMD de WelivaMC est indiquée pour les femmes adultes à tous les stades de la ménopause.

« Avec le lancement de CimidonaMD de WelivaMC, nous nous attendons à contribuer à changer la perspective des Canadiennes sur la ménopause et la qualité de vie des femmes », affirme Sabrina Davila, cheffe de marque, Santé des femmes, chez Norwell. « Il est temps de démystifier les changements hormonaux qui surviennent à tout âge et de briser le cycle de la souffrance silencieuse trop souvent associé à la ménopause. CimidonaMD de WelivaMC est une solution d'origine naturelle indispensable, et nous voulons l'utiliser comme un puissant outil pour ouvrir la discussion. »

Répondre aux besoins non comblés en matière de ménopause

Environ 10 millions de Canadiennes sont actuellement âgées de 40 ans ou plus et vivent avec des symptômes de préménopause, de ménopause ou de postménopause[iv]. Les Canadiennes passent en moyenne jusqu'à la moitié de leur vie à éprouver des symptômes liés à la ménopause qui perturbent la qualité de vie tant au plan physiologique que psychologique[v]. Une étude nationale menée par la Fondation canadienne de la ménopause révèle que près de la moitié (46 pour cent) des femmes ne se sentent pas bien préparées à vivre cette étape, et plus de la moitié (54 pour cent) considèrent que la ménopause est un sujet tabou[vi]. Malheureusement, près de quatre femmes sur dix (38 pour cent) sont aussi d'avis que leurs symptômes sont sous-traités[vii].

« Nous éprouvons une grande fierté à faire partie du mouvement qui aidera à normaliser les conversations ouvertes sur l'expérience de la ménopause tout en soulageant les symptômes qui y sont liés, affirme Mme Davila. WelivaMC est un projet qui nous tient à cœur et nous sommes enchantées d'en faire le lancement avec une approche fondée sur l'empathie et la compréhension, et de soutenir les femmes à tous les stades de leur ménopause. »

Pour en savoir plus sur CimidonaMD de WelivaMC, visitez le site, www.weliva.ca/fr ou suivez-nous sur Instagram et Facebook.

À propos de CimidonaMD de WelivaMC : Comprendre le Ze 450

Actaea racemosa est une plante médicinale vivace traditionnellement utilisée pour améliorer divers états de santé, y compris pour soulager les symptômes associés à la ménopause[viii].

CimidonaMD de WelivaMC est fabriquée à partir de Ze 450, un extrait exclusif de rhizomes d'Actaea racemosa qui, selon les études, se montre efficace et sécuritaire dans le soulagement des symptômes liés à la ménopause.

Le Ze 450 est unique en ce qu'il est élaboré selon un processus rigoureux qui prévoit des contrôles stricts à chaque étape de la croissance, de la culture, de l'extraction et de la production. Cela garantit des niveaux constants d'ingrédients actifs d'un lot à l'autre.

Comme le Ze 450 ne produit aucun effet œstrogénique[ix], il pourrait être considéré comme une solution de rechange non hormonale appropriée à l'hormonothérapie substitutive, spécialement pour les femmes qui présentent un risque accru de développer un cancer du sein[x].

Les essais cliniques ont démontré l'efficacité de CimidonaMD, qui devrait être utilisée pendant un minimum de six semaines pour que des effets bénéfiques soient observés[xi][xii].

Ce produit pourrait ne pas convenir à tout le monde. Les consommatrices devraient toujours lire les instructions sur l'emballage et s'y fier. CimidonaMD de WelivaMC ne s'adresse pas aux femmes enceintes ou qui allaitent. Les femmes qui souffrent de troubles hépatiques ou qui présentent des symptômes de troubles hépatiques doivent faire preuve de prudence.

Pour les femmes d'âge adulte qui souffrent de symptômes liés à la ménopause, CimidonaMD de WelivaMC est en vente dès maintenant dans certaines pharmacies du Canada, ainsi que sur Amazon. Pour en savoir plus sur les lieux de vente de CimidonaMD de WelivaMC, visitez le www.weliva.ca/fr/où-le-trouver. Prix de détail suggéré : 39,99 $. Remarque : Le prix est à la discrétion du détaillant.

WelivaMC est une marque de commerce de Norwell Santé Grand Public inc.

CimidonaMD est une marque de commerce déposée de Max Zeller Söhne AG, utilisée sous licence par Norwell Santé Grand Public inc.

À propos de Norwell Santé Grand Public Inc.

Norwell Santé Grand Public inc. est une entreprise autonome de soins de santé grand public qui possède l'agilité et la flexibilité nécessaires pour stimuler la croissance dans la catégorie des produits en vente libre. La vision de Norwell Santé Grand Public est d'aider les Canadien•ne•s à satisfaire leurs besoins en matière de santé et de bien-être en offrant des solutions en vente libre, fiables et cliniquement éprouvées. La gamme de marques de Norwell comprend Lax-A-DayMD, HemovelMD, CystoplusMD, CromolynMC, HelixiaMD et RhinarisMD. Toutes les marques de Norwell ont la confiance de nos patient•e•s, consommateur•trice•s, professionnel•le•s de la santé canadien•ne•s et client•e•s. La mission de Norwell est d'offrir ces solutions avec une approche axée sur la connaissance, la précision, l'innovation, l'agilité et la collaboration. Norwell est une entreprise affiliée de Pharmascience, qui est le 1er fabricant pharmaceutique de propriété canadienne et qui possède une présence internationale dans 50 pays. Pour en savoir plus sur Norwell, visitez le norwellcanada.ca .

Lax-A-DayMD, HemovelMD, HelixiaMD, and RhinarisMD sont des marques de commerce déposées appartenant à Norwell Santé Grand Public inc.

CystoplusMD est une marque de commerce déposée appartenant à Finchley Recherche et Développement inc.

CromolynMC est une marque de Norwell Santé Grand Public inc.

