Northvolt Six annonce les prochaines étapes de sa démarche d'information citoyenne

MONTRÉAL, le 2 févr. 2024 /CNW/ - Northvolt annonce les prochaines étapes de sa démarche volontaire d'information citoyenne afin de créer et maintenir le dialogue et le partage proactif d'information avec sa communauté d'accueil.

Cette démarche s'inscrit dans la lignée des engagements pris par Northvolt l'automne dernier, au moment où elle a rencontré la communauté lors de trois séances d'information citoyenne qui ont eu lieu les 4, 5 et 7 octobre 2023.

Cette démarche a été réfléchie pour atteindre quatre objectifs :

Informer la population sur le projet, son avancement, ses portées environnementale et économique

Permettre aux citoyens de partager leurs opinions, de faire des suggestions sur les activités, les impacts et les informations transmises par Northvolt

Être à l'écoute des préoccupations et comprendre les attentes de la communauté

Identifier les opportunités d'amélioration à considérer dans l'implantation du projet et faire les ajustements si nécessaire

Plus d'information à la disposition des citoyens

Northvolt continuera de bonifier sa plateforme d'information en ligne, disponible au northvolt.com/six. Dans un désir d'assurer proactivement le partage d'information sur l'avancement du projet et de fournir à la communauté des réponses à leurs questions, cet outil en ligne vise à démontrer une fois de plus l'engagement de Northvolt à être transparente sur les conditions de réalisation de son projet.

Cette plateforme continuera d'être mise à jour sur une base régulière. Les citoyens pourront notamment en savoir plus sur :

Les principaux développements du projet

Le processus d'autorisation environnementale

Le processus de conception-construction

Une foire aux questions et un outil de rétroaction seront également mis en ligne.

Création d'un comité de liaison avec la communauté

Un comité de liaison, dont la constitution et les mécanismes de fonctionnement s'inspirent des bonnes pratiques de l'industrie, mettra les riverains du projet à contribution dans le suivi des activités de construction et d'opération de Northvolt Six.

L'animation de ce comité de liaison sera confiée à une modératrice externe et neutre et les membres seront appelés à se réunir de façon régulière durant l'année.

Pour constituer son comité, l'entreprise accordera une attention particulière à la représentativité des différents secteurs d'activités ainsi qu'à la diversité des opinions. Les membres du comité se devront d'être engagés dans leur collectivité, sensibles à l'intérêt collectif et voir une plus-value à l'établissement d'une bonne relation entre Northvolt Six et la collectivité.

Le comité sera officiellement formé au cours des prochaines semaines et toute l'information afférente est disponible en ligne.

Des citoyens engagés recherchés

En plus d'une modératrice et de trois représentants de Northvolt, le comité sera composé d'élus et de fonctionnaires des villes de Saint-Basile-le-Grand et de McMasterville, en plus de représentants de la MRC de la Vallée-du-Richelieu. Des représentants de groupes environnementaux de la Montérégie et de groupes à vocation économique auront aussi une voix à la table.

Huit places seront également réservées aux citoyens des villes riveraines, de la MRC et aux groupes de citoyens organisés. Les citoyens seront sélectionnés par la modératrice indépendante. Northvolt tient à s'assurer de la diversité des participants et de l'équilibre des points de vue. Les paramètres démographiques (proportion homme/femme et diversité d'âge) seront également pris en compte. Les citoyens doivent être âgés de 18 ans et plus.

Les citoyens qui souhaitent faire partie du comité ont jusqu'au 18 février 2024 pour s'inscrire à l'aide de ce formulaire en ligne.

Assurer une présence accrue sur le terrain

Northvolt souhaite devenir un membre à part entière de la Vallée-du-Richelieu et assurer une présence permanente sur le terrain. L'entreprise annonce ainsi son intention d'implanter un bureau de projet local.

Ce lieu d'échange et de rencontre permettra aux citoyens d'en apprendre davantage sur Northvolt et de parler de vive voix avec les agents de liaison de l'entreprise. Les prochaines étapes de cet engagement seront communiquées au printemps.

À propos de Northvolt

Northvolt a été fondée en 2016 à Stockholm, en Suède. Pionnière d'un modèle durable pour la fabrication de batteries, l'entreprise développe des capacités de production pour répondre à des commandes de 55 milliards de dollars de la part de clients clés, dont BMW, Fluence, Scania, Volvo Cars et le groupe Volkswagen. Northvolt emploie actuellement 5 500 personnes, livrant des batteries depuis sa première giga-usine Northvolt Ett, située à Skellefteå, en Suède, et depuis son campus de R&D et d'industrialisation Northvolt Labs, à Västerås, en Suède. L'entreprise a aussi des projets en cours et des coentreprises en Allemagne, en Norvège, en Pologne, au Portugal, aux États-Unis et au Canada.

SOURCE Northvolt

Renseignements: Pour les médias: Emmanuelle Rouillard-Moreau, Spécialiste, Communications et Affaires publiques, Northvolt, [email protected], 438 881-1884