Déclaration: Révision stratégique des activités de Northvolt

« Notre engagement envers le Québec et nos intentions demeurent: Northvolt entend jouer un rôle central dans la transition énergétique en fabriquant ici les batteries les plus vertes au monde et, à ce moment-ci, nous poursuivons la construction de notre campus technologique Northvolt Six comme prévu.

Il est indéniable que nous faisons face à une pression importante de nos clients afin de remplir nos engagements liés à notre carnet de commandes. Il est tout aussi important de livrer chaque projet avec rigueur et succès. En concertation avec le conseil d'administration, nous procédons présentement à une revue stratégique de nos activités qui dictera, notamment, les échéanciers de nos différents projets. C'est une saine pratique qui mène à de meilleurs projets.

Nous sommes en dialogue avec les autorités, nos clients et nos investisseurs et nous sommes reconnaissants du fort appui dont nous bénéficions. Nous sommes conscients que les défis sont certainement proportionnels à nos ambitions, mais nous apprenons constamment de notre expérience en Suède, leçons que nous implantons systématiquement dans le cadre du projet Northvolt Six. »

À propos de Northvolt

Northvolt a été fondée en 2016 à Stockholm, en Suède. Pionnière d'un modèle durable pour la fabrication de batteries, l'entreprise développe des capacités de production pour répondre à des commandes de 55 milliards de dollars de la part de clients clés, dont BMW, Fluence, Scania, Volvo Cars et le groupe Volkswagen. Northvolt emploie actuellement près de 5000 personnes, livrant des batteries depuis sa première giga-usine Northvolt Ett, située à Skellefteå, en Suède, et depuis son campus de R&D et d'industrialisation Northvolt Labs, à Västerås, en Suède. L'entreprise a aussi des projets en cours et des coentreprises en Allemagne, en Norvège, en Pologne, au Portugal, aux États-Unis et au Canada.

