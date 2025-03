Northvolt déclare faillite en Suède

STOCKHOLM, le 12 mars 2025 /CNW/ - Après un effort exhaustif pour explorer tous les moyens disponibles afin d'assurer un avenir financier et opérationnel viable pour l'entreprise, le conseil d'administration de Northvolt AB a annoncé aujourd'hui qu'il avait déposé une déclaration de faillite en Suède.

Comme de nombreuses entreprises du secteur des batteries, Northvolt a rencontré une série de défis successifs au cours des derniers mois qui ont érodé sa position financière, notamment l'augmentation des coûts des capitaux, l'instabilité géopolitique et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement qui en ont résulté, ainsi que les changements dans la demande du marché. En plus de ce contexte, l'entreprise a également fait face à des défis internes importants liés à l'augmentation de sa production. Certains étaient prévisibles en raison de ce secteur hautement complexe, alors que d'autres ne l'étaient pas.

Malgré la poursuite de toutes les options disponibles pour négocier et mettre en place une restructuration financière, y compris un processus de restructuration en vertu du chapitre 11 aux États-Unis, et malgré le soutien en liquidités de nos créanciers et partenaires clés, l'entreprise n'a pas été en mesure de sécuriser les conditions financières nécessaires pour continuer sous sa forme actuelle. Le conseil d'administration a donc déterminé que cette procédure est la seule solution possible pendant que l'entreprise explore toutes les options réalistes pour obtenir un financement afin de poursuivre ses activités pendant le processus de faillite entamé en Suède.

Il convient de souligner qu'en engageant cette procédure, l'entreprise a trouvé un soutien significatif auprès de partenaires potentiels et un intérêt de la part des investisseurs, illustrant la forte valeur sous-jacente et le potentiel de Northvolt, en plus de témoigner de ses réalisations. Cependant, en raison des limites de temps et des ressources financières disponibles, l'entreprise n'a pas pu conclure les accords nécessaires pour sécuriser son avenir.

À la suite du dépôt de la déclaration de faillite, un syndic désigné par le tribunal suédois supervisera désormais le processus, y compris la vente de l'entreprise, de ses actifs et le règlement des obligations en suspens. Le processus sera mené conformément à la législation sur les faillites en Suède, avec une attention particulière sur une transition ordonnée pour les employés, les partenaires et les créanciers. Northvolt a nommé Mikael Kubu à titre de syndic.

Les entités Northvolt AB, Northvolt Ett AB, Northvolt Labs AB, Northvolt Revolt AB et Northvolt Systems AB ont déposé une déclaration de faillite auprès du tribunal suédois. Northvolt Germany et Northvolt Amérique du Nord ne déposent pas de déclaration de faillite dans leurs juridictions respectives. En tant que filiales détenues à part entière par Northvolt AB, toute décision concernant ces entités sera prise, le moment venu, par le syndic désigné par le tribunal, en concertation avec les créanciers du groupe.

Northvolt reconnaît l'impact significatif de cette décision sur ses employés, ses fournisseurs, ses clients et sur les autres parties prenantes. L'entreprise travaille en étroite collaboration avec les autorités compétentes, les syndicats et les autres partenaires pour s'assurer que les employés reçoivent le soutien et les informations dont ils ont besoin pendant cette transition.

Tom Johnstone, Président par intérim du conseil d'administration de Northvolt, a déclaré : « C'est une journée incroyablement difficile pour tout le monde chez Northvolt. Nous avons cherché à bâtir quelque chose de révolutionnaire - à mener un véritable changement dans l'industrie des batteries, des véhicules électriques et plus largement dans le secteur industriel européen, et à accélérer la transition vers un avenir vert et durable. Le résultat est particulièrement difficile à accepter, compte tenu non seulement du niveau d'engagement et d'intérêt que nous avons suscité auprès de partenaires et d'investisseurs potentiels ces derniers mois, mais aussi en raison des améliorations claires et de la trajectoire ascendante que nous avons observée à Northvolt Ett à Skellefteå, où la production de cellules a doublé et où nous avons amélioré le rendement de production de 50 % depuis septembre. »

« Au cours des derniers mois, Northvolt a recentré ses opérations et a sécurisé plusieurs réussites. Nous avons augmenté la production pour répondre aux besoins des clients, réduit les sorties de trésorerie opérationnelles de 55 %, pris des décisions difficiles pour suspendre ou retarder les plans d'expansion, réalisé des cessions et, en fin de compte, livré notre premier million de cellules de batteries à un client européen. Ces cellules de batteries sont produites à 100 % avec des énergies renouvelables, et représentent les produits les plus durables en leur genre au monde. Elles sont basées sur une technologie développée en Suède - inventée à Northvolt Labs, le centre de recherche et développement sur les batteries le plus sophistiqué en dehors de l'Asie. »

« Northvolt a parcouru un long chemin, et nous commençons à voir les véritables résultats de notre travail, y compris les améliorations des lignes de production qui ont aidé les clients à amener plus rapidement des véhicules électriques sur le marché. Pour moi personnellement, il reste essentiel que l'Europe dispose d'une industrie de batteries locale, mais c'est un marathon de construire une telle industrie. Cela nécessite de la patience et un engagement à long terme de la part de toutes les parties impliquées. »

« Nous espérons que les démarches que nous avons entreprises avec des investisseurs potentiels pendant le processus de chapitre 11 accéléreront l'identification du financement nécessaire pour permettre la poursuite des activités dans le cadre du processus de faillite en Suède. La passion, le dévouement et l'innovation de notre équipe ont été tout simplement extraordinaires, et nous regrettons profondément qu'il n'y ait pas de chemin différent. Je tiens à exprimer ma plus grande gratitude envers nos employés, clients, fournisseurs, investisseurs et partenaires qui ont cru en la mission de Northvolt. Je tiens également à exprimer la même gratitude pour tout le soutien que nous avons reçu des communautés de Skellefteå et Västerås. »

Tom Johnstone a conclu : « Nous espérons que les bases que nous avons établies - la technologie, l'expertise et l'engagement envers l'énergie verte - continueront de susciter des changements dans l'industrie. »

À mesure que la procédure de faillite progressera, le syndic désigné déterminera l'avenir des entreprises de Northvolt et de leurs actifs, y compris la technologie et les installations de production. De nouvelles informations seront fournies par le syndic au fil du processus. Pour toute question concernant la procédure, les parties intéressées sont invitées à contacter le syndic.

SOURCE Northvolt AB