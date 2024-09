Northvolt annonce les premiers résultats de sa révision stratégique

MONTRÉAL, le 9 sept. 2024 /CNW/ - Afin d'optimiser ses opérations, Northvolt se concentrera d'abord sur la fabrication de cellules à grande échelle, réduira ses coûts et explorera de futurs partenariats stratégiques dans le but de sécuriser sa position dans l'industrie mondiale de la batterie.



Northvolt annonce aujourd'hui une première série de mesures dans le cadre de sa révision stratégique. Ces mesures reflètent un environnement macroéconomique exigeant et une réévaluation des priorités à court terme de Northvolt, conduisant à une reconfiguration des opérations et à un ajustement approprié de ses besoins en main-d'œuvre.



L'objectif principal de la révision stratégique est de concentrer les ressources de Northvolt afin de devenir un leader dans la fabrication durable de cellules à grande échelle. Cet effort nécessite de prioriser la montée en puissance de la première phase de l'usine Northvolt Ett, en Suède, tout en continuant à tirer parti de l'installation de R&D de classe mondiale Northvolt Labs, à Västerås, en Suède. Il s'agit d'une condition clé de succès pour Northvolt afin de maintenir sa position de leader dans la fabrication de cellules en Occident.



Peter Carlsson, PDG et cofondateur de Northvolt, a commenté : « Dans le cadre de la revue stratégique en cours, nous devons prendre des mesures difficiles pour sécuriser les fondations des opérations de Northvolt, afin d'améliorer notre stabilité financière et renforcer notre performance opérationnelle. Bien que les conditions actuelles soient exigeantes, il ne fait aucun doute que la transition mondiale vers l'électrification est en marche et que les perspectives à long terme pour les fabricants de cellules, y compris pour Northvolt, sont solides. »



Tom Johnstone, président par intérim du conseil d'administration, a commenté : « Notre succès dépend en partie de la montée en puissance du marché des véhicules électriques et du soutien des parties prenantes qui nous entourent. De même, nous devons nous appuyer sur les enseignements tirés de notre parcours jusqu'à présent. »



Bien que ces défis restent significatifs à court terme, ils n'ont pas changé les fondations à long terme qui soutiennent la proposition de valeur de Northvolt. La compétitivité des marchés transatlantiques, la régionalisation des chaînes d'approvisionnement, ainsi que l'importance de l'industrie des batteries dans la lutte contre les changements climatiques sont toujours des enjeux clés où Northvolt peut jouer un rôle majeur.



Concentrer notre champ d'activités

Dans le cadre de la revue stratégique, le conseil d'administration de Northvolt a convenu des actions suivantes :

À Skellefteå, en Suède, Northvolt a l'intention de mettre en veille et en maintenance les activités de l'usine de matière active de cathode Northvolt Ett Upstream 1 jusqu'à nouvel ordre. Cette décision est motivée par la nécessité de rationaliser les coûts d'exploitation et d'optimiser la séquence de la montée en puissance de Northvolt Ett.



À Borlänge, en Suède, le programme Northvolt Fem sur le site de Kvarnsveden prendra fin. Le site a été acquis par Northvolt en 2022 et a été envisagé comme une nouvelle installation pour la production de matériaux actifs de cathode. Northvolt a conclu un accord pour la vente du site.



À Gdańsk, en Pologne, Northvolt vise à assurer l'avenir de sa division Northvolt Systems, y compris Northvolt Dwa, la plus grande usine de production de systèmes de batteries en Europe . Pour ce faire, Northvolt va entamer des discussions avec de futurs partenaires et investisseurs potentiels qui pourront tirer profit de la production de systèmes et packs de batteries.



En Californie, aux États-Unis, Northvolt a déjà fait part de son intention d'intégrer sa filiale Cuberg et sa technologie lithium métal à Northvolt Labs, en Suède.

Impacts sur la main-d'œuvre

Les mécanismes de réduction des coûts nécessaires pour que Northvolt atteigne son objectif principal de se concentrer sur la fabrication de cellules à grande échelle entraîneront des décisions difficiles sur la taille de la main-d'œuvre. Aucune décision définitive n'a été prise quant à la nature précise de ce redimensionnement de nos effectifs. Nous entretenons des discussions constructives avec les syndicats pour minimiser les mises à pied.

« Aussi difficile que cela puisse être, le fait de nous concentrer sur notre cœur de métier nous permet de jeter les bases d'une croissance solide à long terme qui contribue aux ambitions d'établir une industrie de la batterie en Occident », a conclu Peter Carlsson.



Préparer l'avenir de Northvolt

Conformément à la décision de concentrer les efforts dans la fabrication de cellules à grande échelle, Northvolt maintient son engagement envers NOVO en Suède, Northvolt Drei en Allemagne et Northvolt Six au Canada, et entretient un dialogue étroit avec les principales parties prenantes concernées.



Les révisions potentielles des échéanciers de ces projets seront confirmées au cours de l'automne, ainsi que toute autre action nécessaire pour réduire les coûts. En attendant, les travaux se poursuivent sur tous les sites et Northvolt est reconnaissante du soutien de ses partenaires gouvernementaux et municipaux dans les trois juridictions.

Northvolt partagera plus d'informations au fur et à mesure de l'avancement de son processus de révision stratégique dans les semaines et les mois à venir.

