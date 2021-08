JSI devient représentant autorisé des services de NorthStar au Japon

MONTRÉAL, le 12 août 2021 /CNW Telbec/ - NorthStar Ciel & Terre a conclu un accord avec Japan Space Imaging Corporation (JSI) afin d'élaborer, pour les clients japonais, une offre de produits de vigie spatiale de haute précision, ou Space Situational Awareness (SSA), basée sur les capteurs spatiaux de NorthStar. En vertu de cet accord, JSI sera un représentant autorisé des services de NorthStar auprès du gouvernement japonais et d'entités commerciales au Japon.

JSI et NorthStar s'allient pour offrir au gouvernement japonais d'importants services d'information et de renseignement sur un environnement spatial prisé ainsi que pour protéger de collisions la communauté mondiale des exploitants de satellites.

« NorthStar est fière de s'associer à Japan Space Imaging Corporation pour adapter ses services aux besoins des clients japonais. En tant que joueur établi de la communauté spatiale mondiale, JSI est le partenaire idéal pour NorthStar afin de promouvoir la sûreté, la sécurité et la pérennité de l'environnement spatial du Japon », a déclaré Stewart Bain, PDG de NorthStar Ciel & Terre.

La commercialisation de l'espace va créer une industrie de 2,7 billions de dollars. Les nouveaux satellites et les mégaconstellations prévues sont lancés dans un milieu spatial congestionné où abondent trafic et débris spatiaux. Les risques accrus doivent être atténués par de meilleurs services de vigie. Les services d'information et de renseignement spatiaux de NorthStar jumelés à l'expertise établie de JSI permettront aux clients commerciaux et gouvernementaux japonais d'avoir accès aux services de NorthStar pour garantir un accès sans dangers à l'espace.

« JSI est ravie de s'associer à NorthStar pour promouvoir ses services SSA au Japon. Nous sommes enthousiastes à l'idée de contribuer au succès de nos clients japonais et de leurs missions indispensables grâce à leurs capacités uniques en matière de SSA basée sur des capteurs spatiaux qui mettent à profit leurs algorithmes de traitement de pointe », a pour sa part déclaré Koji Ueda, PDG de Japan Space Imaging Corporation.

À propos de NorthStar Ciel & Terre

À partir de 2023, NorthStar commencera à exploiter Skylark, sa première constellation pour les services SSA, afin de pouvoir offrir des services de suivi haute-fidélité en temps quasi réel, élevant les services SSA ordinaires au niveau de l'information et du renseignement spatiaux (SI2 - Space Information & Intelligence). Avec une vue synoptique de toutes les orbites terrestres basses, les capteurs spatiaux de Skylark fourniront des observations précises de plus d'objets spatiaux que tout autre système actuel avec une fréquence de revisite plus élevée par objet. Skylark offre une capacité sans précédent de couverture et de veille, ainsi qu'une capacité prévisionnelle accrue, pour relever les défis critiques de la gestion du trafic spatial, comme le suivi des débris spatiaux et la prévention des collisions dans l'espace.

La plateforme de données spatiales et le moteur de traitement des données de NorthStar fourniront des données contextualisées provenant de sources multiples, complétées par la propre infrastructure satellitaire de NorthStar.

Les investisseurs de NorthStar comprennent une coalition mondiale de partenaires stratégiques, dont Telesystem Space (une co-entreprise du bureau de la famille Sirois, Telesystem, et du Trust de la famille Rogers), la Space Alliance (Thales Alenia Space et Telespazio) d'Europe, KinetX (États-Unis), le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada.

À propos de la Japan Space Imaging Corporation

Fondée en 1998, la Japan Space Imaging Corporation, dont Hitachi Ltd est l'un des principaux actionnaires, a été un pionnier des services commerciaux de télédétection par satellite au Japon et fournit des données et des services satellitaires à un large éventail de clients. JSI fournit également aux clients des produits et services à valeur ajoutée tels que des produits d'imagerie 3D, des cartes de base et des services d'analyse d'imagerie.

Pour plus de renseignements :

https://northstar-data.com/fr

https://www.jsicorp.jp/en.html

SOURCE NorthStar Earth & Space Inc.

Renseignements: Relations publiques de NorthStar : [email protected], Relations publiques de la Japan Space Imaging Corporation : https://www.jsicorp.jp/en/contact.html

Liens connexes

https://northstar-data.com/