MONTRÉAL, le 8 mars 2023 /CNW/ - NorthStar Ciel & Terre inc. (NorthStar), la première entreprise commerciale à offrir des services de suivi d'objets spatiaux (SSA) pour surveiller depuis l'espace les orbites proches de la Terre, est fière d'annoncer la nomination de Johanne Lecomte à l'équipe de direction en tant que vice-présidente des ventes et du développement des affaires internationales.

Dans son nouveau rôle chez NorthStar, Johanne sera basée aux États-Unis et aura pour responsabilité principale de générer des revenus et des opportunités commerciales dans ce pays et dans le monde entier. Elle se concentrera sur la commercialisation des services uniques de NorthStar, notamment pour la connaissance du domaine spatial (SDA) et la gestion du trafic spatial (STM). Johanne façonnera également la stratégie de croissance commerciale de NorthStar et influencera les activités de développement de produits, les collaborations internationales, la recherche et le développement et le marketing dans le but de maintenir un leadership sur tous les marchés cibles.

« C'est avec plaisir que nous accueillons Johanne, car elle apporte une expertise et une énergie indispensables à l'équipe de direction de NorthStar. Nous sommes convaincus que son expérience approfondie dans tous les aspects du développement commercial de l'industrie spatiale jouera un rôle essentiel dans la croissance de notre entreprise », a déclaré Stewart Bain, cofondateur et PDG de NorthStar.

« Je suis ravie de rejoindre l'équipe de direction de NorthStar et de contribuer à leur mission de promouvoir la durabilité de l'espace grâce à des services d'information de précision. L'approche innovante de NorthStar pour relever les défis spatiaux complexes est véritablement inspirante, et je suis impatiente de travailler avec l'équipe pour stimuler la croissance et élargir notre clientèle », a ajouté Johanne Lecomte.

Johanne Lecomte est une dirigeante expérimentée dans le domaine de la vente et du développement commercial, avec plus de 25 ans d'expérience dans les secteurs de l'espace et des télécommunications. Elle possède une expertise technique étendue dans les domaines de l'exploitation, de la fabrication et des systèmes de lancement de satellites, ainsi qu'une connaissance approfondie de la réglementation des fréquences, du financement, de la planification et de la conception de satellites ainsi que d'outils et de systèmes de gestion de réseaux. Avant de rejoindre NorthStar, Johanne était vice-présidente des ventes et du développement commercial pour les télécommunications en exploration, navigation et observation chez Thales USA/Thales Alenia Space.

Johanne Lecomte est titulaire d'un MBA en développement des affaires internationales/gestion de programmes de l'Université de Sherbrooke et d'un baccalauréat en génie électrique, avec une spécialisation en électronique et en télécommunications de l'École Polytechnique de Montréal.

À propos de NorthStar

NorthStar est le premier service commercial à surveiller les orbites proches de la Terre depuis l'espace. Sa gamme inégalée de services d'information livrée en temps réel repère et anticipe avec précision la position d'objets spatiaux pour renforcer la sécurité des vols spatiaux.

Avec son siège social à Montréal, au Canada, un siège européen au Luxembourg et une filiale à McLean, en Virginie, NorthStar répond à la menace toujours croissante de collisions spatiales pour, ultimement, donner à l'humanité le pouvoir de préserver notre planète.

Pour plus d'information sur NorthStar, visitez northstar-data.com

