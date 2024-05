FORT WORTH, Texas, 21 mai 2024 /CNW/ - North American Rail Solutions, par l'intermédiaire de sa filiale American Track, est fière d'annoncer avoir acquis Strategic Rail, LLC à Tomahawk, dans le Wisconsin. Les entreprises fusionnées resteront American Track. North American Rail est le plus grand fournisseur de services industriels d'inspection, de construction, d'entretien, de terminaux et de soutien en Amérique du Nord.

Strategic Rail, créé en 2005 par Dianna et Travis Gustafson, fournit divers services de soutien ferroviaire aux clients de classe 1, des lignes ferroviaires sur courtes distances et des secteurs industriels, y compris les opérations des camions à grappin, la manutention des matériaux, les mouvements des wagons et le contrôle de la végétation. Elle a été le principal fournisseur de ces services dans la région des Grands Lacs et au-delà. Strategic Rail ajoute une portée géographique dans la région des Grands Lacs et offre à American Track un service de soutien ferroviaire élargi.

Interrogé sur cette acquisition, Mike Erekson, directeur d'exploitation d'American Track, a déclaré : « Strategic Rail est un ajout important à American Track et nous permet d'étendre nos services de soutien ferroviaire à nos clients. Ils sont culturellement alignés sur American Track à bien des égards et nous sommes ravis qu'ils fassent partie de notre équipe."

Dianna Gustafson, propriétaire de Strategic Rail, a déclaré : « Une fois que nous avons rencontré l'équipe d'American Track, nous savions que ses objectifs correspondaient à nos propres rêves de fournir des services de qualité supplémentaires à nos clients et d'offrir à notre personnel davantage d'options d'avancement à l'avenir. »

Solutions ferroviaires pour l'Amérique du Nord

En 2021, DFW Capital Partners s'est associé à l'équipe de direction d'American Track par le biais d'une acquisition et a créé la société mère, North American Rail Solutions. Opérant à partir de 25 bureaux à service complet stratégiquement situés aux États-Unis et au Canada, North American Rail Solutions fournit à ses clients des services essentiels qui garantissent la sécurité, la conformité et l'opérabilité des actifs ferroviaires sur site. North American Rail Solutions dessert un large éventail d'industries, y compris la fabrication, la pétrochimie, l'exploitation minière, les produits agricoles, l'alimentation et les boissons, les matières premières de base, les ports, les installations de transbordement, le transport en commun, les chemins de fer de classe 1 et les lignes ferroviaires sur courtes distances. www.NorthAmericanRailSolutions.com

American Track

Basé à Fort Worth, au Texas, American Track est le principal fournisseur indépendant de services clés en main de conception, de réparation, d'entretien, de construction, d'inspection et de terminaux pour les infrastructures ferroviaires critiques sur les sites industriels, de courtes lignes, municipaux et logistiques aux États-Unis. www.AmericanTrack.com

DFW Capital Partners

DFW Capital Partners est une société d'investissement en capital-investissement axée sur les entreprises du marché intermédiaire inférieur. Avec environ 2 milliards de dollars sous gestion, la société se concentre sur les entreprises de services, en mettant l'accent sur les services d'entreprise et d'assistance industrielle externalisés, ainsi que sur les entreprises de soins de santé. DFW a accumulé plus de 20 ans de succès dans la création d'entreprises de premier plan et la reconnaissance de rendements attrayants pour ses investisseurs. DFW a son siège à New York, dans l'État de New York, et possède un bureau à Chevy Chase, dans le Maryland. Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site Web de DFW à l'adresse www.DFWCapital.com .

