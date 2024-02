Normes du travail : votre projet pourrait recevoir une aide financière de la CNESST

QUÉBEC, le 7 févr. 2024 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lance son nouveau Programme d'aide financière pour l'information, la sensibilisation et la formation en matière de normes du travail, créé à la suite de l'entrée en vigueur de la Loi visant l'encadrement du travail des enfants, en 2023.

Au moyen de ce programme, la CNESST financera des associations, des groupes ou des organismes sans but lucratif travaillant auprès de milieux dont les clientèles cibles sont composées de jeunes, de travailleuses ou de travailleurs étrangers temporaires ou issus de l'immigration récente. La CNESST vise ainsi à soutenir des projets ayant pour objectif d'accroître la connaissance, la compréhension et l'application de la Loi sur les normes du travail. Plus précisément, le programme permettra de mieux faire connaître les droits, recours et obligations en matière de normes du travail.

Place à des initiatives qui inspireront

Dotée d'une enveloppe d'un million de dollars pour cet appel de projets, la CNESST octroiera des subventions d'un maximum de 100 000 $. Les subventions permettront d'encourager et de faire rayonner la mise en œuvre de projets porteurs et innovants qui contribueront au maintien de milieux de travail justes et sains au Québec.

La période de dépôt des candidatures débutera en juin 2024. Celles-ci seront évaluées selon la pertinence du projet, sa portée, son innovation, ainsi que selon la qualité de la demande.

Pour plus de détails sur la présentation d'une demande et les modalités relatives à la subvention : Programme d'aide financière pour l'information, la sensibilisation et la formation en matière de normes du travail | CNESST

Citations

« Ce nouveau programme marque une avancée importante vers des environnements de travail plus sains et justes pour chaque travailleuse et chaque travailleur. Ainsi, nous renforçons notre engagement envers les milieux de travail du Québec, plus particulièrement ceux embauchant des personnes qui sont davantage en méconnaissance de leurs droits et obligations en matière de normes du travail, tels les jeunes et les travailleuses et travailleurs étrangers temporaires. L'information, la sensibilisation et la formation sont indispensables afin d'assurer un meilleur respect des normes du travail. »

- Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Je suis très fière de la mise en place du Programme d'aide financière pour l'information, la sensibilisation et la formation en matière de normes du travail. Par le fait même, la CNESST réitère son engagement à faire connaître les droits et obligations en matière de normes du travail pour en assurer le respect, dans un objectif de prévention durable. À cet égard, j'espère sincèrement que ce programme favorisera la mise en œuvre d'initiatives novatrices et porteuses. »

- Manuelle Oudar, présidente-directrice générale de la CNESST

