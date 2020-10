Le rapport annuel fournit une description détaillée de la création, des réalisations et des objectifs futurs de l'organisation. Il donne aux Canadiens la possibilité de se renseigner sur le mandat et les plans de l'organisation. Cette dernière vise à créer un Canada accessible et exempt d'obstacles. Le rapport fait état de l'engagement de Normes d'accessibilité Canada à l'égard de la responsabilisation et de la transparence, en plus de fournir aux citoyens un aperçu du budget et des activités de l'organisation.

Citations

« Notre tout premier rapport annuel informe les Canadiens au sujet de la création et des travaux de Normes d'accessibilité Canada. Bien que nous soyons fiers de ce que nous avons accompli jusqu'ici, nous savons qu'il reste beaucoup de chemin à faire. Même si cela ne se fera pas du jour au lendemain, le travail accompli rendra notre pays plus accessible et plus inclusif pour les quelque six millions de Canadiens en situation de handicap. »

- Paul-Claude Bérubé, président, Normes d'accessibilité Canada.

« Notre première année a été extraordinaire! Notre équipe a atteint et même devancé de nombreux jalons en vue de mettre sur pied ce nouvel établissement public en un temps record. Je me réjouis de l'année stimulante qui nous attend, et je suis heureux de continuer de collaborer avec la communauté des personnes en situation de handicap et les autres intervenants. »

- Philip Rizcallah, président-directeur général, Normes d'accessibilité Canada



Faits saillants

Normes d'accessibilité Canada découle de la Loi canadienne sur l'accessibilité . L'organisation est dirigée par un conseil d'administration composé majoritairement de personnes en situation de handicap. Cet établissement public représente l'une des plus importantes contributions en matière de droits des personnes en situation de handicap au Canada depuis plus de 30 ans.





découle de la . L'organisation est dirigée par un conseil d'administration composé majoritairement de personnes en situation de handicap. Cet établissement public représente l'une des plus importantes contributions en matière de droits des personnes en situation de handicap au depuis plus de 30 ans. Au début de l'année 2020, Normes d'accessibilité Canada a lancé un programme de subventions et de contributions, le programme Avancement de la recherche sur les normes d'accessibilité. Celui-ci vise à financer des projets de recherche qui identifient, préviennent et éliminent les obstacles à l'accessibilité.





a lancé un programme de subventions et de contributions, le programme Avancement de la recherche sur les normes d'accessibilité. Celui-ci vise à financer des projets de recherche qui identifient, préviennent et éliminent les obstacles à l'accessibilité. En juillet dernier, Normes d'accessibilité Canada a recruté des bénévoles en vue de mettre sur pied deux comités techniques. Ces derniers travailleront à l'élaboration des toutes premières normes d'accessibilité de l'organisation.





a recruté des bénévoles en vue de mettre sur pied deux comités techniques. Ces derniers travailleront à l'élaboration des toutes premières normes d'accessibilité de l'organisation. L'objectif de l'organisation est de participer à l'élimination de tous les obstacles à l'accessibilité au Canada d'ici 2040.





d'ici 2040. Le rapport annuel est accessible au public dans divers formats, notamment en version papier, en format Web, sous forme de PDF téléchargeable, en ASL, en LSQ, en format DAISY et en braille.

Liens connexes

Rapport annuel 2019-2020

Normes d'accessibilité

Avancement de la recherche sur les normes d'accessibilité

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et LinkedIn

SOURCE Accessibility Standards Canada

Renseignements: Demandes de renseignements des médias : Christina Richard, Gestionnaire des communications, Normes d'accessibilité Canada, 613-371-5239