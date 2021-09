Norme BNQ 9700-699 : Pour des services funéraires de qualité

Pour répondre aux besoins exprimés par l'industrie funéraire, le BNQ a élaboré et publié en 2009 la première édition de la norme BNQ 9700-699, en concertation avec les fournisseurs de services, les consommateurs et les experts du domaine. Elle recense les meilleures pratiques permettant d'offrir un service optimal aux personnes endeuillées et encourage l'harmonisation des pratiques entre les entreprises.