TORONTO, 1er Août 2024 /CNW/ - Linepharma International Inc., la filiale canadienne de Nordic Group B.V. (ci-après « Nordic Pharma ») est ravie d'introduire PrNORDIMET (méthotrexate), le premier stylo pré-rempli, à usage unique, de méthotrexate par auto-injection, est maintenant disponible au Canada pour le traitement des patients adultes atteints de :1

Polyarthrite rhumatoïde (PR) active sévère invalidante chez les patients adultes 1

Psoriasis grave invalidant/arthrite psoriasique chez les patients adultes spécifiquement pour les cas qui sont récalcitrants et qui n'ont pas répondu de manière adéquate à d'autres thérapies, après une consultation dermatologique. 1

''Nous sommes ravis d'introduire NORDIMET sur le marché canadien'', déclare Dana Tenenbaum, directeur général de NORDIC PHARMA. ''Nous pensons qu'il s'agit d'un complément précieux aux options thérapeutiques disponibles pour la prise en charge des formes sévères de PR et de psoriasis.''

La PR reste la principale cause de douleur et d'invalidité en Amérique du Nord.2 Les patients atteints de PR connaissent souvent des résultats imprévisibles et un déclin progressif de leur qualité de vie malgré les traitements actuels.3 On estime que la PR a touché 1,24 % de la population canadienne en 2021.4

Le méthotrexate, un antirhumatismal modificateur de la maladie (ARMM), est considéré comme un traitement de base de la polyarthrite rhumatoïde et du psoriasis. Son profil de sécurité et d'efficacité est bien établi, il est reconnu au niveau international et local dans les directives de traitement, et il s'est avéré efficace à la fois en monothérapie et en association avec d'autres thérapies.5

Ces dernières années, des progrès significatifs ont été réalisés dans la compréhension et la prise en charge de la PR. Le méthotrexate est utilisé depuis les années 1980 et reste aujourd'hui le médicament phare du traitement de la PR. Il est reconnu pour son efficacité à lui seul comme thérapie mais aussi en association avec des glucocorticoïdes, d'autres ARMM conventionnels de synthèse, des ARMM biologiques et des ARMM de synthèses ciblées.5 Avec le méthotrexate, la voie d'administration sous-cutanée a été reconnue comme l'option la plus efficace et offre un rapport risque-bénéfice favorable par rapport à la voie orale.5

Depuis plus d'une décennie, Nordic Group B.V. développe en Europe, son portefeuille thérapeutique en rhumatologie grâce à une étroite collaboration avec les patients et les médecins.6 L'approbation de PrNORDIMET par Santé Canada le 26 mars 2024 et son lancement sur le marché canadien marquent l'engagement continu de Nordic Group B.V. à répondre aux besoins médicaux non satisfaits en étendant ses solutions innovantes à de nouveaux marchés en dehors de l'Europe.

PrNORIDMET est distribué au Canada par Linepharma International Inc. (NORDIC PHARMA), une filiale de Nordic Group B.V.

Pour plus d'informations sur PrNORDIMET et sa disponibilité, veuillez contacter NORDIC PHARMA à l'adresse internet www.nordicpharma.ca.

À propos du Groupe nordique B.V.

Nordic Group B.V. est une société pharmaceutique internationale privée de taille moyenne qui se concentre sur le développement et la commercialisation de produits spécialisés. L'enrichissement du portefeuille a été réalisé grâce à des développements ciblés et à des acquisitions afin d'établir une empreinte solide dans les domaines de l'ophtalmologie, de la rhumatologie et de la santé des femmes. Le Nordic Group s'est profondément enraciné dans toute l'Europe et, plus récemment, s'est développé en dehors de l'Europe en multipliant les acquisitions dans le monde entier. 6

Nordic Group fait partie de SEVER Life Sciences, une société holding créée en 2019 qui regroupe trois entreprises diverses mais complémentaires offrant une large gamme de produits, de services de développement pharmaceutique et de technologies d'administration.

