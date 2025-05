LAVAL, QC, le 14 mai 2025 /CNW/ - Dans un élan audacieux vers une expansion internationale et axée sur l'innovation, Nordia s'unit officiellement à Quantrics, sa filiale à l'étranger, pour former une marque unifiée : NQX. Cette synergie marque une nouvelle étape dans la croissance de l'organisation, qui combine plus de 25 ans de succès en tant que plus important fournisseur canadien de centres de contact, avec l'expertise de Quantrics, acteur en forte croissance dans l'expérience client numérique avec près de 10 ans d'opérations aux Philippines.

NQX signifie « Nordia Quantrics Expérience ». Son logo incarne la synergie et rend hommage à Nordia et Quantrics, tout en symbolisant l'élan vers l'avenir et l'engagement indéfectible de l'entreprise à offrir des expériences significatives appuyées par des solutions numériques avancées.

« L'identité de marque NQX met en valeur les valeurs fondamentales qui définissent qui nous sommes depuis toujours », déclare John DiNardo, président-directeur général de NQX. « C'est une décision stratégique qui nous positionne de manière optimale pour l'avenir. Nous sommes une marque dédiée à la création d'expériences authentiques, empathiques et positives pour nos clients et leurs consommateurs. Cette évolution met également en lumière nos capacités numériques avancées, qui nous permettent d'innover et de livrer ces expériences de façon fluide. »

S'appuyant sur une culture organisationnelle primée, NQX regroupera une équipe mondiale de plus de 10 000 agents de service à la clientèle et professionnels de l'expérience client, répartis entre le Canada et les Philippines. NQX cumulera près de 35 ans d'expertise en externalisation de centres de contact, en conseil en expérience client et en solutions numériques.

Au fil des années, Nordia et Quantrics ont toutes deux obtenu des reconnaissances locales et internationales pour leur engagement envers l'excellence - Nordia ayant été récompensée à plusieurs reprises par le prix de la culture d'entreprise la plus admirée au Canada, décerné par Waterstone, et Quantrics figurant parmi les lauréats du prix des meilleures marques employeurs aux Philippines. Ces distinctions reflètent l'attitude empathique et la culture de performance qui continueront de prospérer sous la bannière NQX.

L'identité visuelle et le logo de NQX seront déployés progressivement à travers ses 10 centres de contact et pôles numériques situés au Canada et aux Philippines.

À propos de NQX

NQX, dont le siège social est à Laval, au Canada, est un leader mondial de l'expérience client (CX), combinant plus de trois décennies d'expertise en externalisation de centres de contact et en solutions numériques. Née de la synergie entre Nordia et Quantrics, NQX mise sur une équipe de plus de 10 000 employés au Canada et aux Philippines pour offrir des solutions innovantes et centrées sur le client à l'échelle mondiale - gérant plus de 20 millions d'interactions client par an sur plus de 120 types d'appels différents. Entreprise tournée vers l'avenir, NQX s'appuie sur une culture primée pour faire de chaque interaction client une expérience marquante - où chaque point de contact inspire la confiance, renforce les relations et contribue à un monde plus connecté.

