LAVAL, QC, le 25 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Pour la deuxième fois consécutive, Nordia inc. a été reconnue par Waterstone Human Capital comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada. En 2018, Nordia a été la première entreprise de son industrie à être reconnue pour ce prestigieux prix national, une distinction de trois ans décernée chaque année aux meilleures organisations canadiennes pour leur culture qui améliore la performance et maintient un avantage concurrentiel.

« Nous sommes ravis d'être reconnus pour cette distinction, car le fondement de notre modèle d'entreprise est notre culture axée sur les gens », a déclaré John DiNardo, président et chef de la direction de Nordia. « En tant que plus grand fournisseur de solutions de service à la clientèle au Canada, les gens sont l'essence de notre entreprise et notre avantage concurrentiel. C'est pourquoi nous investissons autant pour attirer et retenir les meilleurs talents et créer une solide culture de soutien axée sur nos employés. Nous avons toujours fourni une rémunération supérieure à la moyenne, des environnements de travail exceptionnels et de nombreuses opportunités de développement de carrière, et aujourd'hui, nous offrons également des possibilités de travail à domicile qui profitent déjà à plus de 90 % de notre personnel de première ligne. Les résultats parlent d'eux-mêmes : Nordia affiche toujours, et de loin, la meilleure fidélisation des employés et la plus grande satisfaction des employés de son industrie. »

« Chez Waterstone, nous pensons que la culture d'entreprise stimule la performance et que c'est le plus grand atout de votre organisation », déclare Marty Parker, président et chef de la direction de Waterstone Human Capital et président du programme Canada's Most Admired™. « Chacun des lauréats du prix 2021 place la culture au centre de tout et démontre son engagement envers la culture en tant qu'avantage concurrentiel. Ils donnent un excellent exemple de la façon dont la création et le maintien d'une culture de haute performance peuvent générer une croissance et des performances incroyables. »

À propos de Nordia

Nordia est le plus grand fournisseur de solutions de service à la clientèle au Canada avec plus de 5 000 employés situés dans 12 régions à proximité de ses différents centres en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick. Depuis 1999, Nordia est à l'avant-garde des solutions de service client et gère aujourd'hui plus de 23 millions d'interactions client par année pour deux des plus grandes et des plus emblématiques entreprises du Canada. Nordia est fière d'attirer et de retenir les meilleurs talents. En novembre 2020, 9 employés de Nordia sur 10 ont déclaré qu'ils recommanderaient Nordia comme employeur à leurs amis et leur famille (la 7e année consécutive avec des résultats supérieurs à 80 %). Pour plus d'informations, veuillez visiter nordia.ca.

À propos de Waterstone Human Capital

Waterstone Human Capital inspire les organisations à créer des cultures de haute performance. Waterstone est une société de conseil en gestion du capital humain spécialisée dans la recherche de cadres, la mesure et l'évaluation culturelles, ainsi que la formation et le développement du leadership. Ils ont aidé avec succès des centaines d'organisations à forte croissance et à l'esprit entrepreneurial à travers l'Amérique du Nord à recruter, mesurer et former du personnel. Waterstone est également le fondateur des programmes Cultures d'entreprise les plus admirés au Canada et des PDG les plus admirés au Canada. Ces programmes nationaux récompensent chaque année les meilleures organisations et PDG canadiens, pour avoir favorisé des cultures qui améliorent la performance et aident à maintenir un avantage concurrentiel. Pour plus d'informations, veuillez visiter waterstonehc.com ou canadasmostadmired.com.

Nordia

Philip van Leeuwen

514 415-7071

514 923-1469

[email protected]

Waterstone Human Capital

Lindsay George

416 408-4545 x 227

[email protected]

SOURCE Nordia