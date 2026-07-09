Nordex salue le dépôt du PGIRE et réaffirme son engagement envers l'avenir du développement énergétique au Québec

MONTRÉAL, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Nordex accueille favorablement le dépôt du Plan de gestion intégrée des ressources énergétiques (PGIRE), qui constitue une étape importante dans la planification à long terme du développement énergétique du Québec.

En proposant une vision claire de l'évolution des besoins énergétiques de la province dans laquelle l'énergie renouvelable occupe une place centrale, le gouvernement du Québec crée un contexte propice à la mobilisation des investissements, au développement des compétences et au renforcement de l'expertise québécoise dans l'industrie éolienne.

« Le Québec possède tous les atouts pour consolider sa position de chef de file de l'énergie éolienne en Amérique du Nord. Le Plan de gestion intégrée des ressources énergétiques (PGIRE) établit maintenant une vision à long terme qui permettra d'atteindre cet objectif tout en permettant à l'ensemble de l'écosystème de la filière éolienne de se préparer et d'investir durablement », souligne Sabrina Harbec, vice-présidente, Relations corporatives - Amérique du Nord chez Nordex.

Berceau de la filière éolienne canadienne, la province réunit un savoir-faire reconnu, une expertise de calibre mondial et un écosystème industriel qui en font un partenaire naturel pour accélérer la transition énergétique. Ce n'est pas un hasard si Nordex a choisi le Québec comme pierre d'assise de son développement au Canada. Aujourd'hui, la Société y concentre près de 60 % de son portefeuille canadien, soit plus de 1,2 GW de projets, ainsi que le centre de ses activités canadiennes avec son bureau chef à Montréal.

Une transformation énergétique qui repose sur une planification à long terme

Pour Nordex, le succès du développement énergétique passe par une coordination étroite entre les maîtres d'œuvres, fabricants, les fournisseurs, les transporteurs et les développeurs.

Dans ce contexte, la prévisibilité des besoins futurs constitue un levier essentiel pour permettre à l'industrie de planifier les investissements, sécuriser les capacités manufacturières, développer les compétences et assurer la disponibilité des équipements nécessaires à la réalisation des projets.

« Le PGIRE envoie un signal positif à l'ensemble de la filière. Une planification prévisible permet non seulement de mieux répondre aux besoins énergétiques du Québec, mais aussi de renforcer une chaîne d'approvisionnement performante capable d'accompagner cette croissance », ajoute Mme Harbec.

Nordex partage pleinement l'ambition du gouvernement de faire du Québec un leader de la transition énergétique et réitère sa volonté de poursuivre sa collaboration avec Hydro-Québec, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE), les autres partenaires gouvernementaux, les communautés et l'ensemble des partenaires de la filière afin de contribuer à une industrie éolienne forte, innovante et créatrice de valeur pour le Québec.

À propos du Nordex Group

Le Nordex Group a installé plus de 64 GW de capacité éolienne dans plus de 40 marchés à travers le monde depuis 1985. En 2025, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires consolidé d'environ 7,6 milliards d'euros. Elle emploie actuellement plus de 11 100 personnes et exploite un réseau industriel comprenant des usines en Allemagne, en Espagne, au Brésil, en Inde et aux États-Unis. Le portefeuille de produits de Nordex est principalement constitué d'éoliennes terrestres (onshore) de la catégorie 4 à 7 MW et plus, conçues pour répondre aux besoins des marchés où l'espace disponible est limité ainsi que des régions confrontées à des contraintes de capacité du réseau électrique. Un réseau mondial de services assure l'exploitation fiable et performante des installations. Nordex SE est inscrite aux indices MDAX et TecDAX de la Bourse de Francfort (ISIN : DE000A0D6554).

Pour en savoir plus : www.nordex-online.com

SOURCE Nordex Energy Canada

Nordex Energy Canada, Sabrina Harbec, Vice-présidente, relations corporatives, Téléphone: (438) 870-6341, Courriel: [email protected]