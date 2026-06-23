Norderra franchit une étape clé dans la mise en valeur de son pôle industriel de Baie-Comeau

BAIE-COMEAU,QC, le 23 juin 2026 /CNW/ - Norderra, carrefour industriel multimodal et porte d'entrée transatlantique des minéraux critiques au Québec, lance en juin la prochaine phase de préparation de son site de plus de 3 000 acres, ouvrant concrètement la voie à l'implantation d'industries de pointe.

Carrefour industriel multimodal Norderra (Groupe CNW/BMI Group)

Depuis son acquisition, Norderra a travaillé en étroite collaboration avec la Ville de Baie-Comeau et le ministère de l'Environnement du Québec pour atteindre cette étape, notamment en obtenant les conditions et permis nécessaires au réaménagement. Les travaux de juin constituent la phase de mise en état du site : le retrait sélectif des bâtiments qui ne serviront pas à son utilisation future.

Au fil de cette phase, Norderra oriente le site pour accueillir un éventail d'industries à forte valeur ajoutée : métallurgie avancée, minéraux critiques et batteries, énergie verte et hydrogène, bioénergie et bioproduits forestiers, centres de données, défense et logistique.

En tant que carrefour nord-est du Corridor des minéraux critiques de BMI, Norderra est en démarches pour obtenir une allocation d'énergie accrue sur le réseau d'Hydro-Québec, afin d'attirer des industries à forte intensité énergétique. Cette progression place l'entreprise en position de faire passer des exploitants qualifiés de la planification au déploiement, à mesure que le corridor prend forme.

Les mises à jour se poursuivront au fil de l'avancement des travaux.

À propos de Norderra

Le carrefour industriel multimodal Norderra est une plateforme industrielle de premier plan de plus de 3000 acres reliant le réseau industriel atlantique du Québec au corridor transatlantique orienté vers l'Europe grâce à un partenariat avec le Port de Baie-Comeau. En combinant une infrastructure robuste, une logistique multimodale complète et le réseau à faibles émissions de carbone d'Hydro-Québec, Norderra offre un déploiement à l'échelle industrielle dans plusieurs secteurs.

SOURCE BMI Group

Contact Norderra: Frédéric Alain, directeur général, [email protected] | 418-293-7830; Contact médias BMI; Olga Patronik, coordonnatrice exécutive de projet, [email protected] | 1-888-264-4258