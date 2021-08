MONTRÉAL, le 27 août 2021 /CNW Telbec/ - Nordchem, une société canadienne de produits chimiques pour le domaine minier, a le plaisir d'annoncer l'acquisition des lignes de produits Soltimum et Soltiflot, une gamme spécialisée d'additifs chimiques industriels.

Ayant comme objectif d'offrir une gamme complète de solutions chimiques pour les opérations industrielles de nos clients, cette acquisition renforcera le portefeuille de solutions offertes par Nordchem sur le marché.

Nous remercions nos clients et partenaires de leur intérêt continu pour nos technologies et services, et espérons que cette acquisition solidifie davantage notre relation commerciale.

À propos de NORDCHEM :

NORDCHEM est une entreprise privée basée au Canada, axée sur l'approche consultative pour le développement de solutions chimiques et d'application adaptées à l'industrie minière. Pour plus d'information s'il vous plaît visitez: www.nordchem.ca/fr.

SOURCE NORDCHEM

Renseignements: [email protected]