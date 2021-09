Fortes d'une connaissance du territoire et des enjeux techniques, environnementaux et sociaux, les firmes du consortium travailleront à l'évaluation des coûts, des impacts, des risques, du potentiel et des opportunités du tracé de cette nouvelle voie ferrée d'environ 370 km.

Compte tenu des contraintes liées à la topographie, des nombreuses traversées de cours d'eau, dont de grandes rivières, et de la présence de milieux sensibles, cette étude s'inscrit dans une démarche d'acceptabilité environnementale et sociale auprès des acteurs des régions concernées, dont les communautés autochtones.

« Norda Stelo est heureuse de pouvoir faire valoir son expertise dans le volet Ingénierie et Exploitation du projet en offrant le savoir-faire de ses experts en réseaux ferroviaires, en ponts et ouvrages d'art ainsi qu'en études environnementales. » d'expliquer Monsieur Olivier Turcotte, vice-président Infrastructures chez Norda Stelo inc.

À propos de Norda Stelo Inc.

Depuis sa fondation au Québec en 1963, Norda Stelo a réalisé des milliers de projets d'ingénierie et de construction dans plus de 50 pays. La firme dispose de 17 bureaux au Canada, et compte également des représentations aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, à Madagascar, aux Émirats arabes unis et en Nouvelle-Calédonie. Norda Stelo a développé une expertise multidisciplinaire pour la réalisation de projets d'infrastructures de transport routier, portuaire, ferroviaire et de transport collectif, tant pour des administrations publiques que pour les secteurs privés et industriels. Nos employés sont notre richesse et chaque jour, nous travaillons à « Mobiliser l'intelligence collective au service de la durabilité des actifs de nos partenaires, des communautés et de la planète ».

