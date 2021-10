Norda Stelo, une entreprise de propriété 100 % québécoise, a réussi, à l'aide d'un plan stratégique ambitieux et une saine gouvernance, à se réinventer alors que le domaine du génie-conseil et de la construction vivait une crise de confiance sans précédent dans tout le Québec. En misant sur la redéfinition de ses valeurs, la qualité de ses employés, le développement d'expertises de haut niveau et de services différenciateurs, Norda Stelo peut fièrement rayonner à nouveau.

Afin de se qualifier dans la catégorie de la saine gouvernance, l'entreprise doit s'être distinguée en ayant adopté une ou des pratiques de gouvernance reconnue(s) au cours des trois dernières années, que ce soit en lien notamment avec la gestion de risque, les mesures de la performance, le développement durable et la responsabilité sociale.

« Notre équipe se réjouit et est honorée d'avoir remporté cette reconnaissance prestigieuse. Les crises vécues ces dernières années, incluant la pandémie, nous ont forcés à nous réinventer et la gouvernance a tenu le rôle de pierre angulaire de notre transformation », d'expliquer Monsieur Alex Brisson, président directeur général chez Norda Stelo Inc.

À propos de Norda Stelo Inc.

Norda Stelo a vu le jour au Québec en 1963. Elle dispose de 17 bureaux au Canada et accompagne ses clients où qu'ils évoluent, ayant déployé jusqu'à maintenant des projets dans plus de 50 pays et ce, tant pour des administrations publiques que pour les secteurs privés et industriels.

Norda Stelo a développé une expertise multidisciplinaire pour la réalisation de projets d'infrastructures urbaines et de transport (routier, portuaire, ferroviaire et de transport collectif), ainsi que des projets des secteurs manufacturiers, miniers et de l'énergie.

Son équipe est sa richesse et chaque jour, elle travaille à « Mobiliser l'intelligence collective au service de la durabilité des actifs de ses partenaires, des communautés et de la planète ».

