Pour une deuxième année consécutive, l'entreprise de Québec est nommée parmi les sociétés les mieux gérées au Canada

QUÉBEC, le 17 mai 2023 /CNW/ - Norda Stelo, une entreprise de propriété 100 % québécoise, est fière d'annoncer sa requalification au sein des sociétés les mieux gérées au Canada. Cette prestigieuse désignation reconnaît l'excellence opérationnelle et la gestion exceptionnelle de la firme de génie-conseil.

Cette distinction est réservée aux entreprises dont le siège social est au Canada et qui réalisent un chiffre d'affaires annuel de 50 millions de dollars ou plus.

La requalification de Norda Stelo a été décernée au terme d'un processus d'évaluation indépendant et rigoureux, confirmant ainsi la réussite de sa transformation organisationnelle et son statut d'entreprise phare au sein de son industrie.

« À l'aube du 60e anniversaire de Norda Stelo, cette prestigieuse distinction témoigne de la détermination et de la passion inébranlables de nos talents envers le succès de notre entreprise. » a souligné Alex Brisson, président et chef de la direction de Norda Stelo. « C'est avec beaucoup de reconnaissance que je remercie nos talents, clients et partenaires qui nous encouragent sans cesse à persévérer et à nous dépasser dans l'excellence et l'innovation. Sans vous, nous n'en serions pas là où nous en sommes aujourd'hui. »

Un modèle d'affaires visionnaire et distinctif

Norda Stelo mise sur sa spécialisation en ingénierie brownfield, son expertise poussée dans la gestion d'actifs existants ainsi que sur sa connaissance approfondie du vieillissement des actifs pour proposer son approche de durabilité dans une stratégie de carboneutralité. Il s'agit d'une approche novatrice en matière de gestion des actifs grâce à l'amélioration de leur performance et de leur durée de vie, limitant ainsi l'utilisation de nouvelles ressources et ouvrant la porte à des bénéfices ESG significatifs.

Norda Stelo s'est engagée dans la voie de la responsabilité sociétale d'entreprise (RSE) pour devenir une entreprise à impact, déterminée à conduire ses affaires pour le bien commun.

À propos de Norda Stelo

Fondée au Québec en 1963, Norda Stelo est une firme d'ingénierie québécoise qui œuvre à l'échelle mondiale. Elle dispose de 17 bureaux au Canada, aux États-Unis et en Nouvelle-Calédonie. Elle compte également des représentations à Madagascar. Norda Stelo emploie près de 700 talents et réalise des projets dans une cinquantaine de pays.

Norda Stelo se spécialise dans la livraison de projets intégrés et accompagne ses clients à toutes les étapes du mandat, de la planification à l'exploitation ; en passant par la conception, la réalisation et la gestion de la construction. À cette fin, Norda Stelo met en œuvre une gestion responsable, développe des expertises de pointe et propose des équipes sur mesure pour répondre aux besoins et aux contraintes de chaque client et de chaque projet.

Norda Stelo mise sur son expertise poussée dans les infrastructures de transport portuaire, ferroviaire et routier, de bâtiments ou tout autre type d'actifs physiques, ainsi que sur la connaissance approfondie des causes du vieillissement des composantes en vue d'offrir une approche en durabilité des actifs qui vise les contraintes techniques, économiques, opérationnelles, environnementales et de gouvernance.

Sa mission : Propulser le génie par l'innovation. Ensemble. Durablement.

Sa vision : Mobiliser l'intelligence collective au service de la durabilité des actifs de ses partenaires, des communautés et de la planète.

À propos des Sociétés les mieux gérées au Canada

Le concours des sociétés les mieux gérées au Canada demeure le sceau d'excellence pour les sociétés détenues et gérées par des Canadiens dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions de dollars. Chaque année depuis le lancement du concours en 1993, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux permettant d'évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Il existe quatre niveaux de prix : 1) les nouvelles lauréates des Mieux gérées au Canada (nouvelles lauréates choisies chaque année); 2) les lauréates des Mieux gérées au Canada (lauréates qui ont soumis leur candidature de nouveau avec succès et conservent le titre de Mieux gérées pendant deux années additionnelles, sous réserve d'un examen annuel de leur exploitation et de leurs finances); 3) les sociétés lauréates de la catégorie Reconnaissance Or (sociétés qui conservent le titre de Mieux gérées pendant trois années consécutives; ces sociétés lauréates ont démontré leur engagement à l'endroit du concours et ont conservé leur titre pour quatre à six années consécutives); et 4) les membres du Club Platine (lauréates qui ont conservé le titre de Mieux gérées pendant sept années consécutives ou plus). Les commanditaires du programme sont Deloitte Sociétés privées, la CIBC, le Globe and Mail, Salesforce et le Groupe TMX. Pour en savoir plus, visitez www.societeslesmieuxgerees.

www.norda.com

SOURCE Norda Stelo

Renseignements: Christine Sauvageau, Directrice, Communications et Marketing, Norda Stelo Inc., [email protected]