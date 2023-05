NORD-CÔTIÈRES ET NORD-CÔTIERS, ENVIE DE PRENDRE LA PAROLE EN MATIÈRE DE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE ?

QUÉBEC, le 8 mai 2023 /CNW/ - Posez votre candidature pour devenir membre du Forum de consultation du Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE).

Joignez-vous aux 24 membres citoyens et experts des différentes régions du Québec actuellement en poste pour fournir au CSBE votre point de vue sur diverses questions qui touchent le système de santé et de services sociaux ainsi que la santé et le bien-être de la population. Comblez le siège vacant de la Côte-Nord.

La commissaire à la santé et au bien-être croit plus que jamais que le système de santé et de services sociaux québécois doit être modernisé et adapté aux besoins de la population. Elle vous invite à la soutenir dans cette mission en prenant part aux délibérations de cette instance unique au Québec.

Les membres du Forum de consultation se réunissent trois à cinq fois par année pour des séances pouvant durer jusqu'à deux jours. La durée de leur mandat s'étend jusqu'en 2025. Tous les frais engendrés par le Forum sont couverts par le CSBE pour l'ensemble des membres. Une compensation financière est également offerte pour la participation à cette instance délibérative.

Du 8 mai au 8 juin 2023 : soumettez votre candidature

Vous souhaitez contribuer à guider les choix en santé et bien-être de la population québécoise ? Vous êtes invités à vous rendre au https://faitesentendrevotrevoix.com pour consulter les critères d'admissibilité et de sélection et y déposer votre candidature au plus tard le 8 juin 2023.

Les candidatures seront évaluées par l'Institut du Nouveau Monde (INM), une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d'accroitre la participation des citoyennes et des citoyens à la vie démocratique.

Pour toute question sur l'appel à candidatures et le processus de sélection, vous pouvez joindre le CSBE par téléphone (sans frais) : 1 888 660-6241, du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h ou par courriel à [email protected]

Le Commissaire à la santé et au bien-être

Le Commissaire à la santé et au bien-être est responsable d'apprécier les résultats atteints par le système de santé et de services sociaux et de fournir à la population les éléments nécessaires à une compréhension globale des actions entreprises par le gouvernement eu égard aux grands enjeux dans le domaine de la santé et des services sociaux.

