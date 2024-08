SOUTH SAN FRANCISCO, Californie, 30 août 2024 /CNW/ - Nomis Solutions (Nomis), une société de portefeuille de STG et le principal fournisseur de technologie d'analyse et d'exécution des prix de bout en bout, est fière d'annoncer l'ajout d'Ananta Shamal à son équipe de la haute direction à titre de vice-président et chef de l'ingénierie. Possédant plus de 25 ans d'expérience en ingénierie, Ananta Shamal est exceptionnellement bien placé pour diriger et améliorer les activités d'ingénierie de Nomis. La nomination de monsieur Shamal, qui est établi à Bengaluru, renforcera la présence mondiale de Nomis, en fournissant un leadership 24 heures sur 24 qui soutient à la fois l'équipe et les clients.

En souhaitant la bienvenue à M. Shamal au sein de l'équipe de Nomis, Greg Demas, chef de la direction, a déclaré : « Le bilan exceptionnel d'Ananta en matière de direction d'initiatives de transformation et de modernisation complexes, y compris au sein des entreprises du portefeuille de STG, cadrent parfaitement avec nos progrès novateurs dans l'ensemble de notre gamme de produits. Je suis ravi de l'orientation vers laquelle nos produits évoluent et je suis convaincu qu'Ananta accélérera notre mise en marché d'innovations qui changent l'industrie. »

M. Shamal a récemment occupé le poste de vice-président, Prestation chez Innova Solutions, où il a joué un rôle déterminant dans l'excellence de la prestation et l'amélioration de la satisfaction des clients. Auparavant, il a occupé le poste de directeur de l'ingénierie à HARMAN International à la suite de son acquisition de Symphony Teleca, une ancienne société de portefeuille de STG, où il a excellé en tant que directeur principal du développement de produits.

M. Shamal a exprimé son enthousiasme à se joindre à Nomis, déclarant : « Je suis ravi de me joindre à Nomis pour diriger ses activités d'ingénierie, de nombreuses initiatives passionnantes et, en fin de compte, bâtir une culture d'excellence qui crée de la valeur pour le client. « Je vise à amplifier l'excellent travail déjà accompli et à aider notre équipe à atteindre des sommets encore plus grands. »

À propos de Nomis Solutions

Depuis plus de 20 ans, Nomis se consacre à l'amélioration de la science et de l'exécution de la tarification. Notre mission sous-tend notre orientation dans ce domaine : aider les banques, les caisses populaires et les prêteurs à différencier et à faire croître leurs marques en établissant des relations à la fois personnalisées et rentables avec leurs clients. Nous offrons un ensemble complet de solutions pour établir, gérer et exécuter les processus de tarification afin de répondre aux besoins de chaque institution financière dans son parcours de gestion de la tarification. Pour en savoir plus, visitez le site nomissolutions.com.

À propos de STG

STG est le partenaire de capital-investissement qui commercialise des entreprises de premier plan dans les domaines des données, des logiciels et de l'analyse. L'entreprise met à contribution son expertise, sa souplesse et ses ressources pour créer de la valeur stratégique et libérer le potentiel d'entreprises novatrices. En partenariat pour bâtir des sociétés de portefeuille axées sur le client et fructueuses, STG crée des bases durables pour la croissance qui créent de la valeur pour toutes les parties prenantes actuelles et futures. L'entreprise se consacre à la transformation et à la création d'entreprises technologiques exceptionnelles en partenariat avec des équipes de gestion de calibre mondial. Le vaste portefeuille de STG comprend plus de 35 entreprises mondiales. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez stgpartners.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2213968/Nomis_Logo.jpg

SOURCE Nomis Solutions Inc

PERSONNE-RESSOURCE : Brooke Clark, [email protected]