SOUTH SAN FRANCISCO, Californie, 6 décembre 2023 /CNW/ - Nomis Solutions (Nomis), le principal fournisseur de technologie de gestion du cycle de vie des tarifs de bout en bout, a annoncé la nomination de Greg Demas au poste de chef de la direction. Après 17 mois en tant que président de l'entreprise, Greg Demas commence immédiatement son mandat de chef de la direction. Il se joindra également au conseil d'administration de Nomis.

« Nous sommes ravis de vous présenter le nouveau chef de la direction de Nomis, Greg Demas », a déclaré Marc Bala, directeur général de STG et président du conseil d'administration de Nomis. « Au cours des 17 derniers mois, Greg a joué un rôle déterminant dans la création de la nouvelle étape de croissance à Nomis. Son esprit d'entreprise, sa passion pour le client et son expérience avérée de la promotion de l'innovation font de lui le candidat idéal pour assurer le succès de Nomis au cours des prochaines années. »

Au cours d'une carrière de treize ans dans le secteur bancaire, Greg Demas a occupé différents postes de direction auprès de JPMorgan et de Popular Bank. En 2018, il a fait la transition vers le secteur des technologies financières afin de diriger l'organisation de mise en marché de PrecisionLender, une entreprise de technologie de tarification des services bancaires commerciaux acquise par Q2. Après trois ans en tant que responsable mondial des ventes pour Q2, Greg Demas a rejoint Nomis en 2022 en tant que président, où il a dirigé les secteurs de la mise en marché, des produits, des services et de l'ingénierie de l'entreprise.

« Je suis heureux d'avoir l'occasion d'assumer le rôle de chef de la direction et de continuer à diriger Nomis lors d'une période stimulante pour le secteur bancaire. La stratégie de tarification et la discipline n'ont jamais été aussi essentielles, et notre vaste bassin de talents et notre expertise en la matière sont à la fine pointe de l'industrie. Nous voyons un potentiel de création de valeur incroyable lorsque les institutions financières tirent parti de la technologie de tarification pour exploiter les occasions créées par le contexte économique actuel et l'évolution du paysage concurrentiel. Nomis s'engage à demeurer à l'avant-garde de l'innovation et à fournir des solutions de pointe à ses clients », a déclaré M. Demas.

