Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 17 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de la Culture et des Communications

Mme Nathalie Verge est nommée, à compter du 29 mars 2021, sous-ministre du ministère de la Culture et des Communications. Mme Verge est directrice des communications chez Ubisoft Montréal.

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Mme Catherine Lemay est nommée, à compter du 29 mars 2021, sous-ministre adjointe à la Direction générale du développement, du bien-être et de la protection de la jeunesse et directrice nationale de la protection de la jeunesse au ministère de la Santé et des Services sociaux. Mme Lemay est présidente-directrice générale adjointe au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est.

Secrétariat du Conseil du trésor

Mme Kathleen Munger est nommée, à compter du 29 mars 2021, secrétaire adjointe par intérim au Conseil du trésor. Mme Munger est directrice générale des ressources financières et contractuelles au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Conseil de gestion de l'assurance parentale

Mme Marie Gendron est nommée, à compter du 12 avril 2021, membre et présidente du conseil d'administration et présidente-directrice générale du Conseil de gestion de l'assurance parentale. Mme Gendron est sous-ministre du ministère de la Culture et des Communications.

Comité de retraite du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

M. Olivier Achim ainsi que Mmes Catherine Boivin et Ninon Lajoie sont nommés membres du Comité de retraite du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels.

Comité de retraite du régime de retraite du personnel d'encadrement

Mme Anne-Marie Chiquette est nommée de nouveau membre du Comité de retraite du régime de retraite du personnel d'encadrement.

Mmes Martine Doré et Geneviève Pelletier ainsi que M. Sylvain Gallagher sont nommés membres de ce comité.

Université du Québec à Chicoutimi

M. Mohamed Bouazara est nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi.

Université du Québec à Montréal

Mmes Mariama Dioum, Élizabeth Duboc et Ndack Kane sont nommées membres du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal.

