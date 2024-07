Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 17 juill. 2024 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

Mme Anne-Marie Jean est nommée, à compter du 3 septembre 2024, déléguée aux Affaires francophones et multilatérales à la Délégation générale du Québec à Paris. Mme Jean est membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec.

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Mme Geneviève Landry est nommée, à compter du 19 août 2024, sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux. Mme Landry est directrice générale adjointe de la coordination interne, de la qualité et des affaires autochtones à ce ministère.

Retraite Québec

M. Christian Rousseau est nommé, à compter du 3 septembre 2024, vice-président de Retraite Québec. M. Rousseau est président de Services actuariels Christian Rousseau.

Autorité régionale de transport métropolitain

Mme Ginette Sylvain est nommée, à compter du 22 juillet 2024, membre indépendante et présidente du conseil d'administration de l'Autorité régionale de transport métropolitain.

Conseil des arts et des lettres du Québec

Mme Sophie Prégent est nommée membre indépendante et présidente du conseil d'administration du Conseil des arts et des lettres du Québec.

Mme Julie Bellemare et M. Mériol Lehmann sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de ce conseil.

M. Alexandre Forest ainsi que Mmes Zoé Gagnon-Paquin et Anne-Marie Trudel sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de ce même conseil.

Mme Céline Marcotte et M. Mario Trépanier sont nommés de nouveau membres du conseil d'administration de ce même conseil.

M. Xavier Roy est nommé membre du conseil d'administration de ce même conseil.

Fonds de recherche du Québec

M. Daniel Coderre est nommé membre indépendant et président du conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec.

MM. Marco Bacon, Benoit Chabot, Raef Gouiaa, Samuel Leduc-Frenette, Éric Lefebvre et Gheorghe Marin ainsi que Mmes Valérie Bécaert, Martha Borgmann Crago, Catherine Cimon-Paquet, Lise Gill et Bartha Knoppers sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de ce fonds.

Mmes Janice L. Bailey, Nathalie De Marcellis-Warin, Carole Jabet et Louise Poissant ainsi que M. Jean-Pierre Perreault sont nommés membres du conseil d'administration de ce même fonds.

M. David Carpentier est nommé, à compter du 26 août 2024, membre indépendant du conseil d'administration de ce même fonds.

Héma-Québec

Mme Caroline Banville est nommée membre indépendante et présidente du conseil d'administration d'Héma-Québec.

Société des loteries du Québec

Mme Catherine Martel est nommée membre indépendante du conseil d'administration de la Société des loteries du Québec.

Université du Québec à Rimouski

Mme Ann-Gabrielle Carette est nommée membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

SOURCE : M. Ewan Sauves, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321