Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 20 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Mme Anne Boucher est nommée, à compter du 21 octobre 2021, sous-ministre adjointe au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Mme Boucher est directrice générale des services à la gestion à ce ministère.

Bureau des présidents des conseils de discipline

M. Georges Ledoux est nommé de nouveau président de conseil de discipline du Bureau des présidents des conseils de discipline.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Mme Nadine Le Gal est nommée membre indépendante du conseil d'administration de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Mme Theresa Rowat est nommée de nouveau membre indépendante du conseil d'administration de cet organisme.

Comité paritaire et conjoint de la Sûreté du Québec

M. Ronald Boudreault est nommé, à compter du 3 novembre 2021, président du comité paritaire et conjoint de la Sûreté du Québec.

Société des alcools du Québec

Mmes Roxanne Hamel et Stéphanie Raymond-Bougie sont nommées membres indépendantes du conseil d'administration de la Société des alcools du Québec.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: SOURCE : M. Manuel Dionne, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321

Liens connexes

https://www.quebec.ca/premier-ministre/