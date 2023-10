Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 25 oct. 2023 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Secrétariat du Conseil du trésor

Mme Andrée-Anne Gabra est nommée, à compter du 6 novembre 2023, secrétaire associée au Conseil du trésor. Mme Gabra est sous-ministre adjointe au ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Commission municipale du Québec

M. Jean-Philippe Marois est nommé de nouveau membre et président de la Commission municipale du Québec.

M. Philippe Asselin est nommé, à compter du 6 novembre 2023, membre de cette commission. M. Asselin est avocat associé au sein de la firme Morency, société d'avocats.

Tribunal administratif du logement

Mme Lise Gélinas est nommée de nouveau membre du Tribunal administratif du logement.

Tribunal administratif du Québec

Mme Marie-Eve Corney-Robichaud est désignée, à compter du 28 octobre 2023, présidente d'une commission d'examen au sens du Code criminel au Tribunal administratif du Québec. Mme Corney-Robichaud est membre avocate de ce tribunal, affectée à la section des affaires sociales.

Autorité des marchés financiers

M. Jean Dagenais est nommé, à compter du 1er décembre 2023, membre indépendant du conseil d'administration de l'Autorité des marchés financiers.

Société de développement de la Baie James

M. Gaston Bédard est nommé de nouveau membre et désigné président du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James.

MM. Gaston Cooper, Daniel Mark-Stewart et Angus Michaud sont nommés membres du conseil d'administration de cette société.

Société du Palais des congrès de Montréal

MM. Sofiane Benyouci et Louis Dubé ainsi que Mme Josée Gravel sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de la Société du Palais des congrès de Montréal.

