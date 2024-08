Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 21 août 2024 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère du Conseil exécutif

M. Alexis Aubry est nommé, à compter du 16 septembre 2024, secrétaire adjoint au ministère du Conseil exécutif. M. Aubry est avocat au sein de Davies Ward Phillips & Vineberg.

Mme Julie Bissonnette est nommée, à compter du 31 août 2024, secrétaire générale associée au ministère du Conseil exécutif, chargée du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes. Mme Bissonnette est secrétaire générale associée au Secrétariat général et à la coordination gouvernementale.

M. Daniel Desharnais est nommé, à compter du 31 août 2024, secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif. M. Desharnais est sous-ministre associé au ministère de la Santé et des Services sociaux.

Ministère des Finances

M. John McMahon est nommé, à compter du 30 septembre 2024, sous-ministre adjoint, chargé du Secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise. M. McMahon est directeur général du Collège Vanier.

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Mme Marie-Eve Fortin est nommée de nouveau membre du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.

Régie de l'énergie

M. Benoît Pepin est nommé, à compter du 30 août 2024, régisseur et président de la Régie de l'énergie. M. Pepin est vice-président stratégie et support opérationnel à Recyclage Carbone Varennes.

Société d'habitation du Québec

M. David St-Martin est nommé, à compter du 3 septembre 2024, vice-président de la Société d'habitation du Québec. M. St-Martin est directeur général de l'organisation du budget, de l'administration et du secrétariat au ministère des Finances.

Société du Grand Théâtre de Québec

Mme Annie Talbot est nommée, à compter du 16 septembre 2024, membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de la Société du Grand Théâtre de Québec. Mme Talbot est secrétaire-directrice générale de la Commission des champs de bataille nationaux.

Tribunal administratif du Québec

Mme Mylène Anctil est nommée, à compter du 3 septembre 2024, membre médecin psychiatre à temps partiel du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section des affaires sociales. Mme Anctil est psychiatre.

M. André La Haye est nommé, à compter du 3 septembre 2024, membre médecin psychiatre à temps partiel du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires sociales. M. La Haye est psychiatre au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal.

M. Sébastien Proulx est nommé, à compter du 3 septembre 2024, membre médecin psychiatre à temps partiel du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires sociales. M. Proulx est psychiatre au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale.

M. Martin Vézina est nommé, à compter du 3 septembre 2024, membre médecin psychiatre à temps partiel du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires sociales. M. Vézina est psychiatre au Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval.

Commission de la construction du Québec

M. Maxime Rodrigue est nommé membre du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec.

Commission sur les soins de fin de vie

Mme Brigitte Laflamme et M. Jérôme Leclerc-Loiselle sont nommés membres du conseil d'administration de la Commission sur les soins de fin de vie.

Corporation de l'École polytechnique de Montréal

Mme Manuelle Oudar est nommée membre du conseil d'administration de la Corporation de l'École polytechnique de Montréal.

Fondation de la faune du Québec

M. Lucien Gravel est qualifié comme membre indépendant du conseil d'administration de la Fondation de la faune du Québec.

Régie de l'assurance maladie du Québec

M. Martin Beaumont est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de la Régie de l'assurance maladie du Québec.

M. Maxime Dubeau-Marcoux est nommé de nouveau membre indépendant du conseil d'administration de cette régie.

