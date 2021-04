Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 14 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Agence du revenu du Québec

M. Hajib Amachi est nommé de nouveau vice-président de l'Agence du revenu du Québec.

Société des loteries du Québec

M. Jean-François Bergeron est nommé, à compter du 31 mai 2021, membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Société des loteries du Québec. M. Bergeron est président-directeur général de la Société québécoise du cannabis.

Société québécoise de récupération et de recyclage

Mme Karine Joizil est nommée de nouveau membre indépendante et présidente du conseil d'administration de la Société québécoise de récupération et de recyclage.

Mme Hélène Gignac est qualifiée comme membre indépendante du conseil d'administration de cette société.

