Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 28 févr. 2024 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

Mme Valérie Lévesque est nommée, à compter du 7 mars 2024, sous-ministre associée au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Mme Lévesque est sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux.

Agence du revenu du Québec

M. Étienne Simard est nommé, à compter du 29 février 2024, vice-président de l'Agence du revenu du Québec. M. Simard est directeur principal de l'impression, de la messagerie, des centres de conservation et d'expédition de cette agence.

Office de la protection du consommateur

M. Denis Marsolais est nommé, à compter du 29 février 2024, membre et président de l'Office de la protection du consommateur. M. Marsolais est administrateur d'État au ministère de la Justice.

Tribunal administratif du travail

Mmes Isabelle Arseneault, Isabelle Carpentier-Cayen, Johanne Despatis, Chantal Sophie Moulin, Sandra Nadeau, Emilia Nyitrai, Isabelle St-Jean et Dominique Tancrède ainsi que MM. Sylvain Gagnon, Francis Hinse, Laurent Lassonde et Pierre St-Onge sont nommés de nouveau membres du Tribunal administratif du travail.

Comité consultatif de l'environnement Kativik

M. Jasmin Bergeron est nommé membre du Comité consultatif de l'environnement Kativik.

Comité de retraite du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et d'autres régimes

Mmes Marisol Bernier-Cruz et Julie Morin ainsi que MM. Eric Bourgoin, Charles Boutin, Sylvain Girard, Philippe Laflamme et Carl Reinhardt sont nommés membres du Comité de retraite du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et d'autres régimes.

Mme Mireille Guay et M. Mathieu St-Onge sont nommés de nouveau membres de ce comité.

Fonds d'aide aux actions collectives

Mme Line Drouin est nommée membre et présidente du Fonds d'aide aux actions collectives.

