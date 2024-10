Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Musée de la Civilisation

M. Louis-Yves Nolin est nommé, à compter du 14 octobre 2024, membre du conseil d'administration et président-directeur général par intérim du Musée de la Civilisation. M. Nolin est directeur général adjoint à ce musée.

Tribunal administratif du Québec

Mme Marie-Frédérique Allard est nommée, à compter du 25 novembre 2024, membre médecin psychiatre à temps partiel du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section des affaires sociales. Mme Allard est psychiatre légiste au Centre régional de santé mentale du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Commission sur les soins de fin de vie

Mme Lucie Poitras est nommée membre et désignée présidente de la Commission sur les soins de fin de vie.



Mme Brigitte Laflamme est désignée vice-présidente de cette commission.



Mmes Danielle Beausoleil et Nathalie Boudreault sont nommées membres de cette même commission.

Institut national d'excellence en santé et en services sociaux

MM. Howard Bergman et Nicolas Fernandez sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux.

Société d'habitation du Québec

Mme Véronique Boily est nommée, à compter du 8 novembre 2024, membre indépendante du conseil d'administration de la Société d'habitation du Québec.

