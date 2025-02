Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 12 févr. 2025 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Centre de services scolaire du Littoral

Mme Nadia Landry est nommée, à compter du 17 février 2025, administratrice par intérim du Centre de services scolaire du Littoral. Mme Landry est administratrice-adjointe à ce centre.

Commission de la capitale nationale du Québec

M. André Roy est nommé membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Commission de la capitale nationale du Québec. M. Roy était consultant en pratique privée.

Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

Mme Julie Sauvageau est nommée, à compter du 24 février 2025, régisseuse de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. Mme Sauvageau est directrice générale à la Direction générale du soutien aux opérations au ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

Tribunal administratif du logement

Mme Genna Angela Shadd Evelyn est nommée, à compter du 24 février 2025, membre du Tribunal administratif du logement. Mme Evelyn est commissaire à la Section de l'immigration du Bureau régional de l'Est à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada.

M. Marc-André Groleau est nommé, à compter du 24 février 2025, membre du Tribunal administratif du logement. M. Groleau est avocat au Centre communautaire juridique de Montréal.

Mme Jessica Khalil est nommée, à compter du 24 février 2025, membre du Tribunal administratif du logement. Mme Khalil est commissaire à la Section de l'immigration du Bureau régional de l'Est à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada.

