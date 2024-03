Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 13 mars 2024 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

M. Martin Aubé est nommé, à compter du 14 mars 2024, sous-ministre adjoint au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. M. Aubé est directeur général du développement des industries à ce ministère.

Mme Brigitte Bazin est nommée, à compter du 14 mars 2024, sous-ministre adjointe au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Mme Bazin est directrice générale des interventions stratégiques à ce ministère.

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

M. Yves Pepin est nommé, à compter du 14 mars 2024, sous-ministre adjoint au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. M. Pepin est registraire des entreprises du Québec à ce ministère.

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

M. Martin Lessard est nommé, à compter du 2 avril 2024, membre et vice-président du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement. M. Lessard est avocat à la Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale de la Commission municipale du Québec.

Société québécoise des infrastructures

M. Dominic Lemarquis et Mme Nathalie Rhéaume sont nommés de nouveau vice-présidents de la Société québécoise des infrastructures.

Tribunal administratif du travail

MM. Benoit Aubertin, Réjean Côté, Frédéric Dubé, Renaud Gauthier, Pierre- Étienne Morand, Jean-Sébastien Noiseux, Jean-François Séguin et Erick Waddell ainsi que Mmes Manon Chénier, Maude Côté, Isabelle Gagnon, Véronique Girard, Elisabeth Goodwin, Aurora Gutiérrez, Marie-Anne Lecavalier, Marie-Claude Pilon, Marie-Claude Poirier et Danielle Tremblay sont nommés de nouveau membres du Tribunal administratif du travail.

École nationale d'administration publique

Mme Vanessa Poulin-Gladu est nommée membre du conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique.

Office Québec-Monde pour la jeunesse

Mmes Sophie Banford, Sophie-Emmanuelle Chebin et Hasina Razafindratandra ainsi que M. Olivier Bertin-Mahieux sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse.

MM. Simon Clément, Marc-Antoine Dufresne et Charles-Hugo Maziade ainsi que Mmes Véronique Rankin et Nathalie Riverin sont qualifiés comme membres indépendants du conseil d'administration de cet office.

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Mme Doina Muresanu est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

Université du Québec à Montréal

M. Philippe Gribeauval est nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal.

