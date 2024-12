Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 11 déc. 2024 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Mme Guylaine Marcoux est nommée, à compter du 13 janvier 2025, sous-ministre adjointe au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Mme Marcoux est sous-ministre adjointe au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Régie de marchés agricoles et alimentaires du Québec

Mme Annie Lafrance est nommée, à compter du 3 janvier 2025, régisseuse et vice-présidente de la Régie de marchés agricoles et alimentaires du Québec. Mme Lafrance est régisseuse à cette régie.

Santé Québec

Mme Martine Gosselin est nommée, à compter du 6 janvier 2025, commissaire nationale aux plaintes et à la qualité des services de Santé Québec. Mme Gosselin est inspectrice et consultante à l'Ordre des administrateurs agréés du Québec.

Tribunal administratif du travail

Mme Francine Mercure est nommée de nouveau membre du Tribunal administratif du travail.

Autorité des marchés financiers

Mme Manon Débigaré est nommée membre indépendante du conseil d'administration de l'Autorité des marchés financiers.

Comité de retraite du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

MM. Benoit Huard et Luis Antonio Rebolledo-Lalonde sont nommés membres du Comité de retraite du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels.

Office des personnes handicapées du Québec

Mmes Valérie Banville, Frances Champigny, Joëlle Duchesne, Caroline Fortier, Sylvie Godbout et Myriam Zaidi ainsi que MM. Louis Bourassa et Aurèle Desjardins sont nommés de nouveau membres du conseil d'administration de l'Office des personnes handicapées du Québec.

Mmes Karine Descôteaux, Marie-Claude Laquerre et Marie-Claude Leblanc ainsi que M. Daniel H. Lanteigne sont nommés membres du conseil d'administration de cet office.

Université du Québec

MM. Bruno Couture et Carl Laberge ainsi que Mme Nathalie Houle sont nommés membres de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec.

Mme Nadine Desrosiers est nommée de nouveau membre de l'assemblée des gouverneurs de cette université.

Urgences-santé

Mme Caroline Barbir est nommée membre indépendante et présidente du conseil d'administration d'Urgences-santé.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

SOURCE : M. Ewan Sauves, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321