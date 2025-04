Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 16 avril 2025 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Finances

M. Nicolas Tremblay est nommé, à compter du 22 avril 2025, sous-ministre adjoint au ministère des Finances. M. Tremblay est directeur général de la politique fiscale aux entreprises à ce ministère.

Bureau des enquêtes indépendantes

Mme Brigitte Bishop est nommée, à compter du 28 avril 2025, directrice du Bureau des enquêtes indépendantes. Mme Bishop est ex-directrice, conformité et projets spéciaux à la Ville de Montréal.

Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Mme Lorraine Pintal est nommée membre indépendante du conseil d'administration du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec.

Société des établissements de plein air du Québec

Mme Claudine Roy est nommée membre indépendante et présidente du conseil d'administration de la Société des établissements de plein air du Québec.

M. Jean-François Côté et Mme Marinella Ermacora sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de cette société.

Mmes Marie A. Dumontier et Marie-Christine Lambert sont nommées de nouveau membres indépendantes du conseil d'administration de cette même société.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

SOURCE : M. Ewan Sauves, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321