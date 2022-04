Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 27 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

M. Chénier La Salle est nommé, à compter du 6 juin 2022, délégué général du Québec à Tokyo, au Japon. M. La Salle est délégué commercial - Québec au sein d'Affaires mondiales Canada.

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

M. Antoine Morissette est nommé, à compter du 31 mai 2022, membre du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement. M. Morissette est membre additionnel à temps partiel de ce bureau.

Commissaire à la déontologie policière

Mme Mélanie Hillinger est nommée, à compter du 2 mai 2022, Commissaire à la déontologie policière. Mme Hillinger est vice-présidente de la Régie de l'assurance maladie du Québec.

Commission de protection du territoire agricole du Québec

Mme Ève-Andrée Charest est nommée, à compter du 16 mai 2022, membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Mme Charest est avocate plaidante à la Direction du contentieux du ministère de la Justice.

Curateur public

Mme Julie Baillargeon-Lavergne est nommée, à compter du 28 avril 2022, curatrice publique. Mme Baillargeon-Lavergne est curatrice publique par intérim.

Régie de l'assurance maladie du Québec

Mme Sylvie Vézina est nommée, à compter du 2 mai 2022, vice-présidente de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Mme Sylvie Vézina est directrice générale de l'évolution et de la transformation des services à la clientèle de cette régie.

Autorité régionale de transport métropolitain

M. Patrick Savard est nommé, à compter du 31 mai 2022, membre indépendant et président du conseil d'administration de l'Autorité régionale de transport métropolitain.

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Mme Louise Otis est nommée, à compter du 2 mai 2022, membre indépendante et présidente du conseil d'administration de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

