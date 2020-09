Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 23 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Éducation

M. Maroun Shaneen est nommé, à compter du 5 octobre 2020, sous-ministre adjoint au ministère de l'Éducation. M. Shaneen est sous-ministre adjoint au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Mme Élise Paquette est nommée sous-ministre associée par intérim au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Mme Paquette est directrice générale de la valorisation du patrimoine naturel au secteur de la faune et des parcs de ce ministère.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Mme Julie Lavoie est nommée, à compter du 1er octobre 2020, présidente-directrice générale adjointe du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mme Lavoie est directrice des programmes santé mentale et dépendances et du programme jeunesse à ce centre.

Régie du bâtiment du Québec

Mme Silvia Cristina Garcia est nommée de nouveau vice-présidente de la Régie du bâtiment du Québec.

École nationale d'administration publique

M. Louis Demers est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique.

École nationale de police du Québec

Mme Ginette Fortin est nommée de nouveau membre et présidente du conseil d'administration de l'École nationale de police du Québec.

Mme Sophie Bergeron est nommée de nouveau membre et vice-présidente du conseil d'administration de cette école.

Mmes Audrey Boisjoly, Geneviève Dubois et Marie-Eve Lachapelle-Bordeleau ainsi que MM. Patrick Bousez, François Lemay et Danny Paterson sont nommés membres du conseil d'administration de cette école.

M. Yves Francoeur est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de cette même école.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: SOURCE : M. Manuel Dionne , Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321

Liens connexes

https://www.quebec.ca/premier-ministre/