Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 30 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Secrétariat du Conseil du trésor

Mme Catherine Desgagnés-Belzil est nommée, à compter du 31 octobre 2019, secrétaire associée du Conseil du trésor et dirigeante principale de l'information par intérim au sein du secrétariat du Conseil du trésor. Mme Desgagnés-Belzil est secrétaire adjointe du Conseil du trésor.

Bureau des enquêtes indépendantes

M. André Duchesne est désigné superviseur des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes. M. Duchesne est enquêteur à ce bureau.

Régie des alcools, des courses et des jeux

Mme Louise Marchand est nommée de nouveau régisseuse et vice-présidente de la Régie des alcools, des courses et des jeux.

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

MM. Georges Lanmafankpotin et Éric Lavoie sont nommés de nouveau membres additionnels à temps partiel du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.

Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris

M. Gérald Lemoyne est désigné vice‑président de l'Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris.

