Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 23 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère du Conseil exécutif

M. Gilbert Charland est nommé de nouveau secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif, chargé du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes.

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

M. Martin Breault est nommé, à compter du 28 juin 2021, sous-ministre associé au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. M. Breault est directeur général des mandats stratégiques à ce ministère.

Mme Dominique Deschênes est nommée, à compter du 28 juin 2021, sous-ministre associée au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Mme Deschênes est directrice générale des opérations et de l'innovation à ce ministère.

Centre hospitalier de l'Université de Montréal

M. Fabrice Brunet est nommé de nouveau membre du conseil d'administration et président-directeur général du Centre hospitalier de l'Université de Montréal.

Mme Danielle Fleury est nommée de nouveau présidente-directrice générale adjointe de ce centre hospitalier.

Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Mme Aisha Issa est nommée, à compter du 1er juillet 2021, membre du conseil d'administration et directrice générale de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec. Mme Issa est présidente de Valhorizon conseil inc.

M. Alain Chalifoux est nommé, à compter du 1er juillet 2021, membre indépendant et désigné président du conseil d'administration de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec.

MM. Nassereddine Boumenna, Jocelyn Lavoie et Pierre Rivard ainsi que Mmes Marie Gosselin, Renée Michaud, Hélène Raymond et Chantal Van Winden sont nommés, à compter du 1er juillet 2021, membres indépendants du conseil d'administration de cet institut.

Société du Palais des congrès de Montréal

Mme Emmanuelle Legault est nommée, à compter du 2 août 2021, membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de la Société du Palais des congrès de Montréal. Mme Legault est vice-présidente Marketing et stratégie chez Tourisme Montréal.

Conseil de règlement des différends entre la Ville de Beauharnois et le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Beauharnois

M. Frédéric Henri est nommé membre et désigné président du conseil de règlement des différends entre la Ville de Beauharnois et le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Beauharnois.

MM. Serge Laverdière et Côme Poulin sont nommés membres de ce conseil.

Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Mme Monique F. Leroux est nommée membre indépendante et présidente du conseil d'administration du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec.

Investissement Québec

Mme Manon Genest est nommée membre indépendante du conseil d'administration d'Investissement Québec.

Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris

M. Gérald Lemoyne est désigné, à compter du 1er juillet 2021, vice-président de l'Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris.

Société des loteries du Québec

Mme Ann MacDonald est nommée, à compter du 27 juin 2021, membre indépendante et présidente du conseil d'administration de la Société des loteries du Québec.

Télé-université

Mme Debbie Gendron est nommée membre du conseil d'administration de Télé-université.

Université du Québec à Rimouski

Mme Virginie Proulx est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski.

