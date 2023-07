Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 5 juill. 2023 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère du Conseil exécutif

Mme Dominique Savoie est nommée, à compter du 10 juillet 2023, secrétaire générale et greffière du Conseil exécutif. Mme Savoie est sous-ministre du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Autorité des marchés financiers

M. Yves Ouellet est nommé, à compter du 21 août 2023, membre du conseil d'administration et président-directeur général de l'Autorité des marchés financiers. M. Ouellet est secrétaire général et greffier du Conseil exécutif.

Ministère de la Santé et des Services sociaux

M. Richard Deschamps est nommé, à compter du 10 juillet 2023, sous-ministre associé au ministère de la Santé et des Services sociaux. M. Deschamps est membre du conseil d'administration et président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre.

M. Boris Gueissaz-Teufel est nommé, à compter du 17 juillet 2023, sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux. M. Gueissaz-Teufel est directeur principal de la Direction générale des technologies de l'information à ce ministère.

M. Daniel Paré est nommé, à compter du 10 juillet 2023, sous-ministre du ministère de la Santé et des Services sociaux. M. Paré est sous-ministre associé à ce ministère.

Autorité des marchés financiers

Mme Marie-Claude Soucy est nommée membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale par intérim de l'Autorité des marchés financiers. Mme Soucy est vice-présidente, finances, talents et technologies de cet organisme.

Commission des transports du Québec

M. Stéphane Bergevin est nommé de nouveau membre de la Commission des transports du Québec.

Coroner

M. Reno Bernier est nommé, à compter du 17 juillet 2023, coroner en chef. M. Bernier est sous-ministre associé au ministère de la Santé et des Services sociaux.

Conseil de la magistrature

Mme Jocelyne Jarry est nommée de nouveau membre du Conseil de la magistrature.

M. Samuel Massicotte est nommé membre de ce conseil.

Office de la sécurité économique des chasseurs cris

M. Gérald Lemoyne est désigné vice-président de l'Office de la sécurité économique des chasseurs cris.

Société du Plan Nord

Mmes Josée Bélanger, Johanne Jean, Hélène Lauzon et Michèle Perron sont nommées de nouveau membres indépendantes du conseil d'administration de la Société du Plan Nord.

M. Robert Prévost est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de cette société.

Mme Melissa Saganash est nommée membre du conseil d'administration de cette même société.

Université du Québec à Montréal

M. Philippe Gougeon est nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: SOURCE : M. Manuel Dionne, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321