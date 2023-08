Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 16 août 2023 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Comité de déontologie policière

M. Benoit Mc Mahon est nommé de nouveau membre du Comité de déontologie policière.

Commission de la construction du Québec

M. François Charette est nommé, à compter du 15 septembre 2023, membre du conseil d'administration et président-directeur général par intérim de la Commission de la construction du Québec. M. Charette est vice-président aux affaires juridiques et secrétaire général de cette commission.

Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

Mme Judith Lupien est nommée, à compter du 17 août 2023, régisseuse et vice-présidente de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. Mme Lupien est régisseuse de cette régie.

Mme Marie-Josée Trudeau est nommée, à compter du 5 septembre 2023, régisseuse de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. Mme Trudeau est directrice des affaires institutionnelles et juridiques au sein de Les Producteurs de lait du Québec.

Sûreté du Québec

M. Benoît Dubé est nommé, à compter du 17 août 2023, directeur général adjoint de la Sûreté du Québec. M. Dubé est inspecteur-chef de la Direction des enquêtes criminelles à la Sûreté du Québec.

Tribunal administratif du travail

Mmes Josée Audet et Virginie Brisebois ainsi que MM. Jean-François Beaumier, Michel Canuel et Daniel Jouis sont nommés de nouveau membres du Tribunal administratif du travail.

Mme Line Lanseigne est nommée, à compter du 18 novembre 2023, membre à temps partiel de ce tribunal. Mme Lanseigne est membre à ce même tribunal.

