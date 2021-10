Nominations du conseil des ministres

QUÉBEC, le 13 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Mme Nathalie Campeau est nommée, à compter du 18 octobre 2021, sous-ministre adjointe du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Mme Campeau est vice-présidente du Centre d'acquisitions gouvernementales.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

M. Philippe Huneault est nommé délégué général du Québec à Los Angeles. M. Huneault est délégué du Québec à Los Angeles.

Commission de protection du territoire agricole du Québec

Mme Élaine Grignon est nommée de nouveau membre et vice-présidente de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

Tribunal administratif du Québec

M. Louis Bolduc est nommé, à compter du 1er novembre 2021, membre médecin du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires sociales. M. Bolduc est médecin enquêteur à la Direction de la santé publique au Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière.

Mme Julie Bourbeau est nommée, à compter du 25 octobre 2021, membre avocate de ce tribunal, affectée à la section des affaires sociales. Mme Bourbeau est avocate au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

Commission des services juridiques

Mme Sophie Noël est nommée membre de la Commission des services juridiques.

