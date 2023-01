Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 25 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

M. Yvon Doyle est nommé sous-ministre adjoint au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. M. Doyle était sous-ministre adjoint par intérim à ce ministère.

Centre d'acquisitions gouvernementales

M. Martin Baron est nommé, à compter du 6 février 2023, vice-président du Centre d'acquisitions gouvernementales. M. Baron est directeur du développement des talents et du leadership à la Société québécoise des infrastructures.

Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent

M. Jean-Christophe Carvalho est nommé membre du conseil d'administration et président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent. M. Carvalho était président-directeur général adjoint de ce centre.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

M. Dan Éric Gabay est nommé, à compter du 8 février 2023, membre du conseil d'administration et président-directeur général du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal. M. Gabay est directeur général adjoint - Opération et Transformation du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

CHU de Québec - Université Laval

M. Martin Beaumont est nommé de nouveau membre du conseil d'administration et président-directeur général du CHU de Québec - Université Laval.

Commission d'évaluation de l'enseignement collégial

M. Gordon Roland Brown est nommé, à compter du 1er mars 2023, membre de la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial. M. Brown est ex-directeur des études au Cégep John Abbott.

Mme Edith Joyal est nommée, à compter du 6 février 2023, membre de la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial. Mme Joyal est directrice adjointe des études au Collège Lionel-Groulx.

Régie du bâtiment du Québec

Mme Martine Brodeur est nommée, à compter du 20 février 2023, régisseuse de la Régie du bâtiment du Québec. Mme Brodeur est directrice des affaires juridiques et corporatives à la Société d'habitation et de développement de Montréal.

M. Louis R. Charron est nommé, à compter du 13 février 2023, régisseur de la Régie du bâtiment du Québec. M. Charron est avocat au sein de la firme Louis Charron avocat inc.

Tribunal administratif des marchés financiers

Mme Chantal Denommée est nommée de nouveau membre à temps partiel du Tribunal administratif des marchés financiers.

Autorité des marchés financiers

Mme Nicole Gadbois-Lavigne est nommée de nouveau membre et qualifiée membre indépendante du conseil d'administration de l'Autorité des marchés financiers.

Commission des services juridiques

M. Simon Roy est nommé membre de la Commission des services juridiques.

Régie de l'assurance maladie du Québec

Mme Marie-Hélène Grieco Desrosiers est nommée de nouveau membre indépendante et présidente du conseil d'administration de la Régie de l'assurance maladie du Québec.

