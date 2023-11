Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 8 nov. 2023 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Mme Katia Petit est nommée, à compter du 13 novembre 2023, sous-ministre adjointe au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Mme Petit est sous-ministre associée au ministère de la Sécurité publique.

Ministère de la Sécurité publique

M. Jean Savard est nommé, à compter du 13 novembre 2023, sous-ministre associé au ministère de la Sécurité publique. M. Savard est directeur général des opérations du sous-ministériat de la sécurité civile et de la sécurité incendie à ce ministère.

Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Mme Karine Mercier est nommée, à compter du 9 novembre 2023, membre du conseil d'administration et directrice générale par intérim de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec. Mme Mercier est directrice des programmes d'études et de l'enseignement de cet institut.

Tribunal administratif du logement

Mme Annie Guillemette est nommée, à compter du 20 novembre 2023, membre du Tribunal administratif du logement. Mme Guillemette est avocate analyste au sein du Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec.

M. Ross Robins est nommé, à compter du 20 février 2024, membre à temps partiel du Tribunal administratif du logement. M. Robins est membre de ce tribunal.

Tribunal administratif du travail

Mme Anne-Marie Béchard est nommée, à compter du 27 novembre 2023, membre du Tribunal administratif du travail. Mme Béchard est directrice de l'évaluation foncière et assistance technique aux municipalités chez Gestion FQM inc.

M. Martin Couillard est nommé, à compter du 27 novembre 2023, membre du Tribunal administratif du travail. M. Couillard est avocat au sein de la firme PC Avocats inc.

M. Louis-Charles Dufour-Grégoire est nommé, à compter du 27 novembre 2023, membre du Tribunal administratif du travail. M. Dufour-Grégoire est directeur des affaires juridiques de la Fédération des cégeps.

M. Kevin Horth est nommé, à compter du 27 novembre 2023, membre du Tribunal administratif du travail. M. Horth est avocat à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

M. Éric Lemay est nommé, à compter du 27 novembre 2023, membre du Tribunal administratif du travail. M. Lemay est avocat au contentieux du Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ).

Mme Eve-Stéphanie Sauvé est nommée, à compter du 27 novembre 2023, membre du Tribunal administratif du travail. Mme Sauvé est directrice des ressources humaines chez Woods.

Comité de retraite du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

MM. Éric Bourgoin et Émile Larouche sont nommés membres du Comité de retraite du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels.

MM. Mathieu Lavoie et Tony Vallières sont nommés de nouveau membres de ce comité.

Régie de l'assurance maladie du Québec

M. Philippe Blain est nommé membre indépendant du conseil d'administration de la Régie de l'assurance maladie du Québec.

Société d'habitation du Québec

Mme Claudia Goulet est nommée de nouveau membre indépendante du conseil d'administration de la Société d'habitation du Québec.

Mme Chahinez Zahzah est nommée membre indépendante du conseil d'administration de cette société.



