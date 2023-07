Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 12 juill. 2023 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

Mme Geneviève Rolland est nommée, à compter du 7 août 2023, déléguée générale du Québec à Munich, en Allemagne. Mme Rolland est directrice du Bureau du Québec à Séoul au ministère des Relations internationales et de la Francophonie.

Bureau des présidents des conseils de discipline

M. Daniel Y. Lord est nommé de nouveau président de conseil de discipline et désigné de nouveau président en chef adjoint du Bureau des présidents des conseils de discipline. M. Lord est également désigné président en chef par intérim de ce bureau.

Commission des transports du Québec

M. Julien Provost est nommé, à compter du 7 août 2023, membre de la Commission des transports du Québec. M. Provost est avocat à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Commission de la capitale nationale du Québec

MM. Alain Kirouac, Pascal Raby et André Roy sont nommés de nouveau membres du conseil d'administration et sont qualifiés comme membres indépendants de la Commission de la capitale nationale du Québec.

M. Jean-Philippe Bourget et Mme Audrey-Anne Talbot sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de cette commission.

Commission des partenaires du marché du travail

MM. Denis Bolduc, Stéphane Forget, Charles Milliard et François Vincent sont nommés de nouveau membres de la Commission des partenaires du marché du travail.

Coroner

M. Louis Normandin est nommé de nouveau coroner à temps partiel.

École nationale d'administration publique

Mme Michèle Charbonneau est nommée membre du conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique.

