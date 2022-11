Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 23 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Mme Caroline De Pokomandy-Morin est nommée, à compter du 28 novembre 2022, sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux. Mme De Pokomandy-Morin est sous-ministre adjointe au ministère du Travail.

Commission municipale du Québec

M. Alain R. Roy est nommé de nouveau membre de la Commission municipale du Québec.

Régie des alcools, des courses et des jeux

M. Saifo Elmir ainsi que Mmes Maude Lajoie et Natalia Ouellette sont nommés de nouveau régisseurs de la Régie des alcools, des courses et des jeux.

Régie de l'assurance maladie du Québec

M. Louis Forgues est nommé, à compter du 5 décembre 2022, vice-président de la Régie de l'assurance maladie du Québec. M. Forgues est directeur général du portefeuille d'investissements à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Coroner

Mmes Nancy Bouchard, Pascale Boulay, Stéphanie Gamache et Kathleen Gélinas ainsi que MM. Richard Drapeau, Pierre Guilmette, Donald Nicole et Jacques Ramsay sont nommés de nouveau coroners à temps partiel.

Société de l'assurance automobile du Québec

MM. Michel Bouchard et Richard Gagnon sont nommés, à compter du 1er décembre 2022, membres indépendants du conseil d'administration de la Société de l'assurance automobile du Québec.

Mmes Louise Champoux-Paillé et Corinne Charette sont nommées de nouveau membres indépendantes du conseil d'administration de cette société.

M. Stéphan Deschênes est qualifié comme membre indépendant du conseil d'administration de cette même société.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: SOURCE : M. Manuel Dionne, Directeur des relations médias; Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321