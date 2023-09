Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 27 sept. 2023 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Régie du bâtiment du Québec

Mme Silvia Cristina Garcia est nommée de nouveau vice-présidente de la Régie du bâtiment du Québec.

Bureau des présidents des conseils de discipline

M. Daniel Y. Lord est nommé président de conseil de discipline et désigné président en chef du Bureau des présidents des conseils de discipline. M. Lord était président de conseil de discipline, président en chef adjoint et président en chef par intérim de ce bureau.

Autorité des marchés financiers

M. Guy Langlois est nommé de nouveau membre indépendant du conseil d'administration de l'Autorité des marchés financiers.

Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale

M. Michel Bellemare et Mme Monique Toutant sont nommés de nouveau membres du Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

MM. Martin Blais, Bertrand Gignac et Rudy Humbert ainsi que Mmes Caroline Moreau, Jacinthe Roy et Véronique Vézina sont nommés membres de ce comité.

Comité de retraite du régime de retraite des élus municipaux

M. Paul Robitaille est nommé président du Comité de retraite du régime de retraite des élus municipaux.

MM. Frédéric Allard et Yannik Noury ainsi que Mme Isabelle Garneau sont nommés de nouveau membres de ce comité.

Commission sur les soins de fin de vie

Mmes Josée Bédard, Véronique Fraser et Catherine Lapointe-Girard sont nommées, à compter du 1er octobre 2023, membres de la Commission sur les soins de fin de vie.

Mme Gizelia-Zelda Freitas et M. Marc Rochefort sont nommés, à compter du 1er décembre 2023, membres de cette commission.

Université du Québec à Rimouski

M. Jean Bruneau est nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski.

