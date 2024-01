Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 17 janv. 2024 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Mme Kathleen Munger est nommée, à compter du 22 janvier 2024, sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux. Mme Munger est sous-ministre adjointe au ministère de la Cybersécurité et du Numérique.

Société des établissements de plein air du Québec

M. Martin Soucy est nommé, à compter du 5 février 2024, membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Société des établissements de plein air du Québec. M. Soucy est président-directeur général de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec.

